Chcesz się wolniej starzeć i żyć dłużej? Pij wodę. Odpowiednie nawodnienie może spowolnić proces starzenia się i zapewnić ci życie w zdrowiu Monika Góralska

Odpowiednie nawodnienie wpływa nie tylko na wygląd, ale też na wszystkie funkcje życiowe. Za mało wody w organizmie zaburza prawidłowe funkcjonowanie narządów takich jak serce, nerki, płuca, żołądek czy skóra. halfpoint/123rf.com

Długotrwałe odwodnienie sprawia, że wyglądasz na starszego, niż jesteś. Przyczynia się również do rozwoju chorób przewlekłych i zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci. Do takich wniosków doszli naukowcy z amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) po zbadaniu poziomu sodu we krwi uczestników. Okazało się, że prawidłowe nawodnienie może zmniejszyć ryzyko występowania demencji, nadciśnienia czy niewydolności serca. Zobacz, ile wody dziennie pić, aby się nie odwadniać, zapobiegać starzeniu się i dłużej żyć w zdrowiu.