Chcesz ograniczyć picie alkoholu i nie mieć kaca? Sięgnij po korzeń kudzu. Zmniejsza chęć na używki, a także odtruwa organizm z toksyn Monika Góralska

Kudzu w naturalnej postaci to korzeń podobny do korzenia chrzanu czy topinamburu. Można go jednak kupić w postaci tabletek lub proszku.

Kudzu to korzeń azjatyckiej rośliny, który od dawna stosowany jest w tamtejszej medycynie. Część jego właściwości potwierdziły już współczesne badania naukowe. Jest on pomocny w leczeniu choroby alkoholowej, ale ogranicza chęć sięgania po alkohol również u ludzi, którzy na nią nie cierpią. Dzięki zawartości izoflawonów kudzu hamuje też rozkład etanolu do szkodliwych związków i wspiera oczyszczanie organizmu z toksyn. W badaniach pozwoliło to zmniejszyć spożycie piwa nawet o połowę! Sprawdź, czym jest korzeń kudzu i jak działa.