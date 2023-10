Chatka Puchatka w Bieszczadach: jak długo się idzie, czy można tam zjeść i przenocować? Sprawdźcie aktualny informator

Chatka Puchatka na Połoninie Wetlińskiej to najwyżej położone schronisko górskie w Bieszczadach. Niedawno przeszło całkowitą metamorfozę. Czy Chatka Puchatka znowu działa? Czy można w niej nocować albo coś zjeść? Jak długo się idzie do Chatki Puchatka i którą trasę wybrać? Na te i więcej pytań odpowiedzi znajdziecie w naszym informatorze: Nowa Chatka Puchatka w Bieszczadach – praktyczne porady dla turystów.

Chatka Puchatka: kultowe schronisko na Połoninie Wetlińskiej w Bieszczadach

Czy schronisko Chatka Puchatka działa już po przebudowie? Czy można tam nocować i kupić coś do jedzenia? Ile się idzie do Chatki Puchatka i którą trasę najlepiej wybrać? Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w naszym praktycznym informatorze. Beata Terczyńska / Polska Press Połonina Wetlińska cieszy się wielką popularnością wśród turystów z uwagi na naturalne piękno krajobrazu i zapierające dech w piersiach widoki. Szlak na Połoninę nie jest zbyt trudny ani przesadnie długi, dzięki czemu świetnie nadaje się na rodzinne wycieczki. Od dziesiątków lat ważnym punktem orientacyjnym na szlaku na Połoninę Wetlińską i celem wielu wycieczek było schronisko Chatka Puchatka. To najwyżej położone schronisko turystyczne w całych Bieszczadach (1228 m n.p.m.). Warunki panowały tu dość spartańskie – nie było bieżącej wody ani prądu. Mimo to nocleg w Chatce Puchatka uchodził za niemal obowiązkowy punkt wycieczki w Bieszczady, a niewygody turyści traktowali często jako przygodę i dodatkową atrakcję.

Historia Chatki Puchatka zaczęła się niedługo po II wojnie światowej. Obiekt był pierwotnie posterunkiem obserwacyjnym Wojsk Ochrony Pograniczna. Od 1956 r. działało w nim schronisko PTTK, które po sporze prawnym zakończonym w 2015 r., przeszło pod zarząd Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Przełomowym momentem w historii Chatki Puchatka był 2020 r., kiedy to schronisko zaczęło swoją niezwykłą metamorfozę. Co się zmieniło? Jak teraz wygląda i co oferuje Chatka Puchatka w Bieszczadach? Sprawdźcie! Czytaj też: Najpiękniejsze połoniny Bieszczad – to świetne miejsca na jesień w górach

Nowa Chatka Puchatka w Bieszczadach: co się zmieniło? Czy można w niej zjeść i przenocować?

Aż do września 2022 r. trwała przebudowa starej Chatki Puchatka. Schronisko zostało rozebrane i złożone kawałek dalej, nadal pod Hasiakową Skałą, ale jednak w innym miejscu, niż stało wcześniej.

Nowa Chatka Puchatka jest nowocześniejsza i wygodniejsza od starej. W budynku jest prąd i toalety wykorzystujące wodę deszczową. Można też kupić sobie herbatę lub kawę, choć nie sprzedaje się gotowych posiłków. Przy Chatce Puchatka działa stacja meteorologiczna oraz Stacja Ochrony Różnorodności Biologicznej i Edukacji Przyrodniczo-Turystycznej Połonina Wetlińska. Chatka jest też posterunkiem straży Bieszczadzkiego Parku Narodowego i ratowników GOPR. Zasadnicza różnica między starą a nową Chatką Puchatka polega jednak na tym, że w tej nowej nie można nocować.

Dlaczego w Chatce Puchatka nie można nocować?

Nowa Chatka Puchatka pierwotnie miała być schroniskiem z miejscami noclegowymi, tak jak stara. Zaplanowano izbę sypialną z 20 miejscami na materacach i kolejnymi 20 do rozłożenia posłań na podłodze. W grudniu 2022 r. Chatka Puchatka zaczęła nawet przyjmować turystów na noclegi za opłatą – jak to zwyczajnie bywa w schroniskach górskich.

Doszło jednak do komplikacji prawnych. Chatka Puchatka została przebudowana z wykorzystaniem dotacji, przez co sprawa pobierania opłat za nocleg od turystów stała się niejednoznaczna. Niektóre interpretacje przepisów wskazywały, że być może noclegi w Chatce Puchatka powinny być darmowe. Władze Bieszczadzkiego Parku Narodowego zdecydowały, że do czasu rozwiązania tej kwestii w Chatce Puchatka nie będzie można nocować. Dlatego nowa Chatka Puchatka nie jest już schroniskiem, lecz schronem. Oficjalnie nazywa się Schron Turystyczny Chatka Puchatka i pełni rolę miejsca na odpoczynek, w którym można też skryć się przed złą pogodą. Zobaczcie na filmie, jak wygląda nowa Chatka Puchatka w Bieszczadach:

Czy Chatka Puchatka działa? Kiedy jest nieczynna? Ile kosztuje wstęp?

Chatka Puchatka przyjmuje turystów we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem poniedziałków. Bufet serwuje gorące napoje, ale nie posiłki. Można też skorzystać z toalet na deszczówkę lub toi-toiów.

Chociaż nocleg w Chatce Puchatka nie jest możliwy, każdy turysta, który chce się tu dostać, i tak musi wydać nieco grosza. Trzeba kupić bilet do Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Bilety normalne kosztują 9 zł, ulgowe 4,50 zł.

Widok na Bieszczady z Chatki Puchatka

Główną atrakcją Chatki Puchatka nigdy nie były wygody ani dobrze zaopatrzony bufet, lecz raczej widok na Bieszczady, jaki się stąd rozciąga na wszystkie strony. Na zachodzie możecie dostrzec np. Wielki Bukowiec, Jawornik i Smerek

Na wschodzie widać np. Tarnicę, Bukowe Berdo i Połoninę Caryńską

Na północy dostrzeżecie Jawornik

Na południu widać Wielką i Małą Rawkę Widoki z Chatki Puchatka na Połoninie Wetlińskiej możecie też obejrzeć online dzięki kamerze internetowej zamontowanej przy schronie.

Trasa do Chatki Puchatka w Bieszczadach. Jak długo się idzie?

Do Chatki Puchatka w Bieszczadach można dość na kilka sposobów. Do wszystkich trzech miejsc startowych dojeżdżają busy z Wetliny.

Najkrótsza trasa prowadzi z Przełęczy Wyżnej. To żółty szlak długości 2,5 km. Można go pokonać w niecałą godzinę w jedną stronę. Inna popularna trasa do Chatki Puchatka zaczyna się w miejscowości Brzegi Górne. To szlak zbliżonej długości do tego z Przełęczy Wyżnej. Liczy ok. 2,5 km i można go pokonać w nieco ponad godzinę w jedną stronę. Trzeci szlak do Chatki Puchatka zaczyna się na campingu Górna Wetlinka. Jest dłuższy od pozostałych. Ma prawie 4 km długości, a jego pokonanie może zająć ok. 1,5 godziny w jedną stronę. Chatka Puchatka to praktycznie obowiązkowy przystanek w czasie wycieczki na Połoninę Wetlińską. Schron może być waszym celem lub tylko jednym z etapów dłuższej wędrówki przez całą Połoninę, z Brzegów Górnych na Przełęcz Orłowicza i do Wetliny. Całą wycieczkę po Połoninie Wetlińskiej opisaliśmy w osobnym przewodniku.

Wybierz się na wycieczkę w towarzystwie. Co dwie głowy, to nie jedna.

Przed wyruszeniem na szlak poinformuj o swojej wyprawie personel schroniska lub hotelu. Jakie są numery alarmowe do wzywania pomocy w górach? W Polsce działa zintegrowany system ratownictwa górskiego. Numery, które powinien znać każdy turysta, wybierający się w góry, to: 601 100 300 – numer główny 985 – numer alarmowy 112 – numer ratunkowy Jakie aplikacje mobilne są najbardziej przydatne w górach? Ratunek – po uruchomieniu program automatycznie wybiera odpowiedni numer alarmowy (TOPR, GOPR albo MOPR lub WOPR) i przesyła ratownikom dane o lokalizacji telefonu. Dowiedz się więcej na temat tego, jak działa aplikacja Ratunek. Horská záchranná služba – słowacki odpowiednik polskiego Ratunku. Mapa Turystyczna – wyznacza najlepsze szlaki w górach, w zależności od potrzeb użytkownika. Podaje też odległości i przewidywany czas marszu. Traseo – oferuje interaktywne mapy z adnotacjami innych użytkowników i możliwość zakupu map do użycia offline. Monitor Burz – aplikacja podająca krótkoterminową prognozę pogody. Polskie Góry – po skierowaniu aparatu na horyzont, program wyświetla nazwy widocznych szczytów. SkiRaport – informuje o warunkach pogodowych na polskich stokach narciarskich. Dowiedz się więcej na temat tego, jakie aplikacje na telefon najbardziej przydadzą się w górach. Co zabrać na wycieczkę w góry? Warunki pogodowe w górach są różne o każdej porze roku i zmieniają się szybko. Jest jednak kilka rzeczy, które powinien mieć ze sobą i na sobie każdy turysta wybierający się w góry. Odpowiedni strój – buty za kostkę z grubym bieżnikiem, kurtka przeciwdeszczowa, sweter, nakrycie głowy. Zima także raki na buty i stuptuty chroniące nogawki przed przemoczeniem. Odpowiedni prowiant – zapas wody, suche zapasy w dostosowane od pory roku (np. latem mięso szybko się psuje). Zimą termos z gorącą zupą lub herbatą może nie tylko wzmocnić ciało, ale i podnieść morale turysty. Mapa – tradycyjna lub cyfrowa w telefonie, niezbędna do nawigacji. Apteczka – należy mieć ze sobą przynajmniej podstawowe przybory do opatrywania ran, skaleczeń i otarć, przydać się też może środek przeciwbólowy. Powerbank – jeśli posługujemy się telefonem do nawigacji, musimy zadbać o to, by urządzenie nie rozładowało się, kiedy akurat będzie najbardziej potrzebne. Zapas energii można przechować w powerbanku. Latarka – przydatna, jeśli zdarzy nam się zabawić w górach do wieczora. Kije trekkingowe – bardzo przydatne na trudniejszych szlakach, odciążają kolana zwłaszcza w czasie zejść. Co oznaczają kolory szlaków górskich? Szlaki górskie oznaczane są na mapach i w terenie różnymi kolorami. Nie wskazują one jednak – jak uważa wiele osób – poziomu trudności danego szlaku, lecz raczej jego długość i/lub funkcję. Oto objaśnienia poszczególnych kolorów szlaków: Czerwony – szlak główny, często wiedzie przez najbardziej popularne i atrakcyjne miejsca i szczyty Niebieski – szlak długodystansowy Zielony – szlak krótki, ale pełen atrakcyjnych turystycznie miejsc Żółty – droga dojściowa, np. do schroniska albo łącznikowa między szlakami Czarny – tak samo jak żółty; oznaczenie rzadko używane Dowiedz się więcej na temat kolorów oznaczeń szlaków górskich. Czy można iść w góry z psem? Można, ale tylko po wyznaczonych szlakach. W Tatrach to Droga pod Reglami i Dolina Chochołowska, w Beskidach np. Park Krajobrazowy Beskidu Małego i Śląskiego, wPieninach np. Wąwóz Homole,większość szlaków Karkonoskiego Parku Narodowego, szlaki Parku Krajobrazowego Gór Sowich, Jeleniowski Park Krajobrazowy w Górach Świętokrzyskich. Zapoznaj się z pełną listą szlaków, którymi można się udać w góry z psem.