Ceny chleba za wysokie? Upiecz go sam! Oto proste domowe sposoby na chrupiące pieczywo. Te przepisy na chleb warto znać

Ceny chleba w Polsce szybko nie spadną

- Cena pszenicy to nawet do 80 proc. ceny produkcji mąki - tak więc tak kolosalne wzrosty cen ziarna muszą przełożyć się na ceny mąki i w dalszej kolejności pieczywa – informował niedawno Polski Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego.

Wojna Rosji z Ukrainą wpłynie na dalsze ceny pieczywa

Cena chleba przeraża? Upiecz go sam! Będzie pyszny i domowy!

Większe koszty produkcji u piekarzy to niestety większe koszty finalne dla konsumenta. Wielu z nas już szuka sposobów, jak ustabilizować budżet w obliczu szalejącej drożyzny. Możemy ograniczać zużycie energii czy gazu i zmniejszyć tym sposobem rachunki, ale co z żywnością? Tu rozwiązaniem może być kuchnia, a raczej wskrzeszenie kulinarnego talentu. To, co na co dzień kupujemy w sklepach, możemy spróbować wyczarować w domu. Tak, jak w przypadku chleba.