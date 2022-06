Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Zgłosiłeś, czym się ogrzewasz? Został ci tydzień, potem zapłacisz nawet 5000 zł

Właściciele nieruchomości, którzy nie zgłoszą, czym się ogrzewają, muszą się liczyć z karą pieniężną. Przejdź do kolejnych zdjęć, używając strzałek lub gestów --->

Masz dom lub mieszkanie? Musisz złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), w której wyjawisz urzędnikom, jakich źródeł ciepła używasz. Z obowiązku trzeba się wywiązać do 30 czerwca 2022 r., a spóźnialscy mogą zapłacić od 500 do nawet 5000 zł kary. Sprawdź, skąd pobrać wzór deklaracji i jak go wypełnić.

Piec węglowy i gazowy, sieć ciepłownicza, kominek, pompa ciepła, kolektor słoneczny, koza, a nawet kuchnia węglowa – do 30 czerwca 2022 r. wszystkie te i inne posiadane źródła ciepła trzeba zgłosić w urzędzie gminy lub miasta. Obowiązek jest powszechny, a więc obejmuje wszystkich właścicieli (lub zarządców) nieruchomości. Zebrane informacje o urządzeniach grzewczych trafiają do ogólnopolskiej bazy danych – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – która ma pomóc rządowi w walce ze smogiem.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Kto musi złożyć deklarację i do kiedy?

Jak podaje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, nowy obowiązek obejmuje wszystkich właścicieli oraz zarządców domów i mieszkań. Od 1 lipca 2021 r. mają oni rok, by zgłosić do CEEB wszystkie posiadane źródła ciepła i spalania paliw o mocy do 1 MW. Chodzi m.in. o takie urządzenia, jak: kocioł gazowy, kocioł na paliwo stałe, kominek, piec kaflowy, pompa ciepła, sieć ciepłownicza, gazowy podgrzewacz wody, koza, kuchnia węglowa, piecokuchnia, trzon kuchenny, promiennik gazowy, ogrzewanie elektryczne i kolektor słoneczny. Termin składania deklaracji upływa 30 czerwca 2022 r. Za brak deklaracji przewidziano kary finansowe.

– Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących – podaje GUNB. – W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. Co ważne, krótszy termin dotyczy tylko źródeł ciepła uruchomionych od dnia 1 lipca 2021 r. Oznacza to, że osoby budujące dom muszą trzymać rękę na pulsie i pamiętać o tym, że mają niewiele czasu na złożenie deklaracji. Jeśli nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, wystarczy, że deklarację o źródłach ciepła złoży jeden z nich. Z kolei w przypadku budynków wielorodzinnych zasada jest następująca:

wspólne źródła ciepła w budynku (np. sieć ciepłowniczą) zgłasza jego zarządca,

indywidualne źródła ciepła w mieszkaniu (np. kominek) zgłasza jego właściciel. Właściciel mieszkania z kominkiem czy innym indywidualnym źródłem ciepła może również zgłosić ten fakt zarządcy budynku, by to on przekazał informację do CEEB.

Deklaracja do CEEB. Jak ją złożyć?

Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła ruszył 1 lipca 2021 r. Żeby to zrobić, właściciel lub zarządca nieruchomości musi złożyć deklarację. Można to zrobić przez Internet, na stronie zone.gunb.gov.pl (trzeba posiadać profil zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną) albo tradycyjnie, wysyłając list lub udając się osobiście do lokalnego urzędu miasta lub gminy. Na rządowym portalu gov.pl można znaleźć dokładne informacje oraz wzór deklaracji.

Deklaracja powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko właściciela/zarządcy obiektu oraz adres miejsca zamieszkania/siedziby,

adres nieruchomości, której dotyczy składana deklaracja,

informację o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach,

opcjonalnie numer telefonu i adres e-mail właściciela/zarządcy. Po otrzymaniu deklaracji urzędnicy wprowadzą dane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Mają na to 6 miesięcy w przypadku nieruchomości „starych”, a 30 dni w przypadku nowo powstałych obiektów.

Za niezłożenie deklaracji nawet 5000 zł kary

Jeśli właściciel lub zarządca nie dopełni obowiązku zgłoszenia źródeł ciepła, grozi mu mandat w wysokości 500 zł. Jeżeli sprawa trafi do sądu, kara może wzrosnąć aż do 5000 zł. Dlatego lepiej nie zwlekać i jak najszybciej złożyć deklarację.

Co ważne, nie przewidziano kar za podanie w deklaracji błędnych informacji. Jeśli w przyszłości kominiarz czy urzędowa kontrola wykryją nieprawidłowości, po prostu poprawią nasze dane w CEEB. Z zasad tych wynika więc, że nawet osoba, która poda kompletnie nieprawdziwe dane o posiadanych źródłach ciepła, nie zostanie ukarana – liczy się wyłącznie złożenie deklaracji w terminie przed 1 lipca 2022 r.

W których gminach złożono najwięcej deklaracji, a w których najmniej?

Na razie Polacy ociągają się ze składaniem deklaracji. Jak podaje GUNB, do 13 czerwca 2022 r. do bazy CEEB zgłoszono ponad 4,4 mln źródeł ciepła. To już większość wszystkich urządzeń, które powinny zostać zgłoszone.

– Z naszych informacji i współpracy z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego wynika, że docelowo tych deklaracji powinno wpłynąć w sumie ok. 5–6 mln – mówi agencji Newseria Biznes Marek Pszonka, członek zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej.

Wśród zgłoszonych źródeł ciepła przeważają piece gazowe oraz kotły na paliwo stałe, w tym tzw. kopciuchy, czyli urządzenia przestarzałe, zatruwające środowisko. Jak podano, jak na razie z obowiązku złożenia deklaracji najlepiej wywiązują się mieszkańcy gmin: Siennica Różana na Lubelszczyźnie (96 proc.),

Szczuczyn w woj. podlaskim (96 proc.),

Zawidów na Dolnym Śląsku (94 proc.). Są też gminy, w których deklaracje złożyło dopiero kilkanaście procent osób, choć na spełnienie obowiązku zostało już niewiele czasu. Najgorzej jest w gminach Olszanica (woj. podkarpackie) – 14 proc., Zwoleń (woj. mazowieckie) – 16 proc. oraz Prochowice (woj. dolnośląskie) – 17 proc.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

KE akceptuje Krajowy Plan Odbudowy - wizyta Ursuli von der Leyen