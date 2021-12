Cena choinki 2021 prosto z lasu. Trzeba będzie łapać się za portfel, kupując świerki, jodły lub sosny od leśników?

Modne zrobiły się choinki na pniu, których dolna część nie zajmuje tyle miejsca, co tradycyjne drzewko, mieszczą się prezenty. Czy taką można kupić prosto z lasu ? Można zakupić zwykłą, odciąć dolne gałęzie i jeszcze zostanie nam stroisz. Sprawdzamy, ile kosztują choinki na święta Bożego Narodzenia 2021 prosto ze źródła.

Cena choinki w 2021. Jest drożej niż przed rokiem?

Nadleśnictwo Gołąbki podaje wprost, że utrzymuje ceny z 2020 roku na choinki świąteczne. Na takie zakupy będzie można wybrać się 20-23 grudnia 2021 w kilku punktach. W Nadleśnictwie Bydgoszcz choinki mają być w sprzedaży w cenie od 25 zł za mały świerk pospolity do 0,5 m wysokości. Najwyższa cena dotyczy ogromnych choinek powyżej 7 m - do 310 zł za świerk serbski, srebrzysty lub jodłę o takiej wysokości. Stoisz iglasty kupimy za 123 zł m3, w tej samej cenie stroisz liściasty.

"W okresie przedświątecznym oferujemy do sprzedaży choinki świerkowe wyhodowane i pozyskane na specjalnie przeznaczonych do tego celu powierzchniach leśnych", wyjaśniają leśnicy. Sprzedaż choinek odbywać się będzie tutaj od 15 do 23 grudnia 2021 roku.