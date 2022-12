Car of the Year Polska 2023. Znamy polski samochód roku

Problem z odpaleniem samochodu w mroźny poranek to zmora wielu kierowców. Rozładowany akumulator wystarczy jednak podłączyć do sprawnego akumulatora w innym samochodzie przy pomocy kabli rozruchowych.

Car of the Year Polska 2023 - klasyfikacja końcowa

Radni Krakowa przyjęli uchwałę o Strefie Czystego Transportu (SCT). Oznacza to, że w kolejnych latach do miasta nie wjadą najstarsze samochody. Ograniczenia mają obowiązywać w całym Krakowie, będą…

Kompaktowe Renault w podstawowej wersji oznaczone symbolem EV40 ma ważący tylko 145 kg, umieszczony z przodu i napędzający koła przedniej osi silnik o mocy 130 KM i baterię trakcyjną o pojemności 40 kWh co pozwala po jej naładowaniu do pełna pokonać ok. 300 km. W większej wersji (60 kWh) Megane E-Tech elektryczny (EV60) może się obejść bez zjazdu do ładowarki nawet na dystansie 450 km. Moc silnika w tej wersji wynosi 220 KM. Model z większą baterią i mocniejszym silnikiem ma wyższą prędkość maksymalną (160 km/h) i lepsze przyspieszenie (0-100 km/h – 7,4 sek.).