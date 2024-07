Całująca się para w Nowym Jorku i Tczewie. Słynne zdjęcie Alfreda Eisenstaedta. Oto jego historia Andrzej Gurba

Alfred Eisenstaedt uważany jest za ojca fotografii reportażowej. Słynny nieżyjący już fotografik urodził się w Tczewie, z którego później wyemigrował z rodzicami do Niemiec, a później do USA. Całująca się para na środku Times Square to jedno z najbardziej znanych zdjęć w historii fotografii. Zostało wykonane 14 sierpnia 1945 r. po podaniu informacji o poddaniu się Japonii i zakończeniu wojny. W Tczewie jest mural nawiązujący do tego słynnego zdjęcia i Alfreda Eisenstaedta.