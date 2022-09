Byszwałd. Wypadek na DK 15 miedzy Lubawą a Ostródą. Doszło do zderzenia kierowców trzech samochodów. 14.09.2022 r.

Wypadek na DK 15. W Byszwałdzie zderzyły się trzy pojazdy

- Według wstępnych ustaleń kierujący samochodem osobowym peguot nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu samochodem ford w wyniku czego doszło do zderzenia bocznego pojazdów i przemieszczenia się samochodu ford, który uderzył w samochód ciężarowy a następnie po odbiciu zjechał do przydrożnego rowu i dachował. Dwie osoby poszkodowane zostały zabrane do szpitala - poinformowała Joanna Kwiatkowska - oficer prasowy komendanta powiatowej policji w Iławie.