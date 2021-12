Było białe Boże Narodzenie. A jak wyglądała zima stulecia 1978/1979? Te zdjęcia mówią wszystko

Sypało praktycznie przez cały Sylwester 1978, a 1 stycznia 1979 roku cały kraj był już sparaliżowany przez zaspy i mróz.

- Pamiętam, poszedłem wtedy do kina Światowid. By dostać się do środka musiałem kilkukrotnie uderzyć w drzwi barkiem. Gdy minutę później, po kupieniu biletu, chciałem wyjść na zewnątrz, musiałem zrobić to samo, bo drzwi zdążyły już przymarznąć - wspomina 60-letni pan Łukasz, elblążanin od urodzenia.

Zdarzało się, że jak ktoś wyjechał na imprezę sylwestrową samochodem, to nie mógł wrócić do domu, bo auto całe zasypało. Gazety donosiły, że jeszcze 2 stycznia było uwięzionych w ten sposób kilkaset aut.

Zamarzały zwrotnice kolejowe, od mrozu pękały szyny, w niektórych regionach Polski wprowadzono stan klęski żywiołowej... Zresztą zobaczcie sami (zdjęcia pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego).