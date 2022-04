Był gwiazdą telewizji, teraz stawia na kuchnię. Kevin Aiston, znany z "Europa da się lubić", opowiada o kulinarnej pasji

Kim jest Kevin Aiston?

Wiele osób w Polsce kojarzy go z telewizji z popularnego programu „Europa da się lubić!”, a okazuje się, że Kevin Aiston od lat związany jest z branżą gastronomiczną. Ma nawet na to papiery. Jest absolwentem Catering College w Londynie. Ukończył ją w 1989 roku. To także członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni, Member of the World Association of Chefs Socieites oraz członek stowarzyszenia „Lubelscy Kucharze Dzieciom”.

Kevin Aiston jest autorem książki na temat kuchni brytyjskiej „Kevin sam w kuchni – Nie tylko fish & chips”, a także współautorem dwóch książek kucharskich: „Europa w kuchni” oraz „Ugryźć świat”. Można go też spotkać na pokazach kulinarnych oraz jako gościa gotującego w programach śniadaniowych. Aktualnie jest właścicielem i szefem kuchni restauracji Kuchnia Kevina w Mielcu. W menu łączy potrawy kuchni polskiej, brytyjskiej i amerykańskiej. Choć jak sam podkreśla - dla niego jedzenie może być dobre lub złe - i nie dzieli go ze względu na pochodzenie.