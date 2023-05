Buty damskie na wiosnę i lato. One optycznie wyszczuplą i wydłużą nogi! Zobacz, co noszą Jennifer Lopez, Kardashianki i polskie celebrytki!

Zazwyczaj wybierając buty, dopasowujemy je do konkretnej kreacji i – co oczywiste – do stopy. Chcemy, by obuwie dobrze się układało, nie obcierało, by nogom było wygodnie. To kwestie najważniejsze, ale skupiając się na nich, wiele kobiet zapomina o jeszcze jednym – doborze do sylwetki. Ten element jest niezwykle ważny, w szczególności w przypadku pań niskich lub w rozmiarze plus size, które chciałyby podkreślić swoje atuty i zamaskować niedoskonałości.