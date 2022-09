Bursztyn: gdzie go szukać, ile jest wart? Czy już trwa sezon na szukanie bursztynu? Praktyczny poradnik dla zbieraczy Emil Hoff

Kiedy jest sezon na zbieranie bursztynu w Polsce? Na których plażach jest go najwięcej? Ile jest wart bursztyn i jak rozpoznać, czy jest prawdziwy? Na te i więcej pytań odpowiadamy w poradniku: Bursztyn nad polskim morzem. Praktyczne informacje dla zbieraczy. Na zdjęciu: bursztyn znaleziony na plaży w Sobieszewie. Przemek Swiderski / Polska Press, zdjęcie archiwalne Zobacz galerię (31 zdjęć)

Bursztyn jest piękny i cenny, a spacer po plaży w poszukiwaniu jego bryłek to niemal obowiązkowa pozycja na liście rzeczy do zrobienia w czasie wakacji lub urlopu nad Bałtykiem. Jednak to nie latem jest najlepszy czas na zbieranie bursztynu, lecz właśnie teraz, gdy zaczyna się sezon sztormów. Jak szukać bursztynu? Gdzie jest go najwięcej? Ile jest wart bursztyn i jak sprawdzić, czy jest prawdziwy? Czy bursztyn posiada właściwości lecznicze? Na te i więcej pytań odpowiadamy w praktycznym poradniku dla poszukiwaczy bursztynu.