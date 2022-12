Bułeczki Świętej Łucji na 13 grudnia. Przepis na Boże Narodzenie. Tym przysmakiem świętują Szwedzi

Drożdżowe bułeczki lussekatter (w tłumaczeniu: „koty Łucji") z rodzynkami i szafranem to wyjątkowy wypiek podawany z okazji Dnia Świętej Łucji (przepis znajdziecie na końcu tekstu). Skąd nazwa? Według jednej z legend, do niegrzecznych dzieci przychodził diabeł w przebraniu kota i karał je batami, a grzeczne dzieci były obdarowywane bułeczkami. Magdalena Tomaszewska-Bolałek dodaje, że wypieki były również przygotowywane z cynamonem, kardamonem i gałką muszkatołową. Święto Łucji przypada 13 grudnia i było związane z wróżbami. Szwedzi wierzyli, że tego dnia stojąc na rozdrożu, można zobaczyć zdarzenia z nadchodzącego roku. Panny natomiast siadały przed lustrem, trzymając w dłoni zapaloną świecę i wypatrywały twarzy przyszłego męża. Świece miały odstraszać złe moce. Warto dodać, że Święta Łucja z Syrakuz to męczennica kościoła katolickiego i prawosławnego. Jej kult przywędrował do Szwecji z Niemiec i rozpoczął się w XVIII wieku.