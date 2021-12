Bułeczki Świętej Łucji na 13 grudnia i przysmaki Wikingów na Boże Narodzenie. Tak świętują Szwedzi

Wielu osobom kuchnia szwedzka kojarzy się z aromatycznymi, cynamonowymi bułeczkami (kanelbulle) , popijanymi mocną kawą, śledziami w słoiku lub pulpecikami serwowanymi z sosem borówkowym. Ale warto pamiętać, że Szwecja to także kraj ukształtowany przez opowieści związane z Wikingami. Przykładem jest chociażby lutfisk, potrawa ze sztokfisza, czyli suszonej ryby (najczęściej z rodziny dorszowatych). Moczy się ją przez kilka dni, a potem maceruje w ługu do momentu uzyskania struktury galarety. W książce „Tradycje kulinarne Szwecji” Magdaleny Tomaszewskiej-Bolałek zostały wnikliwie opisane różne zwyczaje i obrzędy dotyczące adwentu i świąt Bożego Narodzenia.

- Boże Narodzenie to ważne święto w życiu Szwedów – mówi Magdalena Tomaszewska–Bolałek. - Jego obchody zaczynają się praktycznie na początku adwentu. Wywiesza się w oknach gwiazdy, dekoruje domy. Nie może zabraknąć świeczek oraz lampek. To czas spotkań z przyjaciółmi i współpracownikami na specjalnych bufetach świątecznych. Z kolei 13 grudnia obchodzi się dzień św. Łucji. Z tej okazji piecze się specjalne, pachnące szafranem bułeczki w kształcie litery s, noszące nazwę lussekatter. Podaje je podczas rodzinnego śniadania jedna z córek ubrana w białą szatę i koronę ze świec na głowie. Z okazji Dnia św. Łucji organizuje się też pochody i koncerty.

Bułeczki z rodzynkami na Dzień Świętej Łucji, 13 grudnia

Drożdżowe bułeczki lussekatter (w tłumaczeniu: „koty Łucji") z rodzynkami i szafranem to wyjątkowy wypiek podawany z okazji Dnia Świętej Łucji (przepis znajdziecie na końcu tekstu). Skąd nazwa? Według jednej z legend, do niegrzecznych dzieci przychodził diabeł w przebraniu kota i karał je batami, a grzeczne dzieci były obdarowywane bułeczkami. Magdalena Tomaszewska-Bolałek dodaje, że wypieki były również przygotowywane z cynamonem, kardamonem i gałką muszkatołową. Święto Łucji przypada 13 grudnia i było związane z wróżbami. Szwedzi wierzyli, że tego dnia stojąc na rozdrożu, można zobaczyć zdarzenia z nadchodzącego roku. Panny natomiast siadały przed lustrem, trzymając w dłoni zapaloną świecę i wypatrywały twarzy przyszłego męża.

Świece miały odstraszać złe moce. Warto dodać, że Święta Łucja z Syrakuz to męczennica kościoła katolickiego i prawosławnego. Jej kult przywędrował do Szwecji z Niemiec i rozpoczął się w XVIII wieku.

Wigilia w Szwecji – duchy domowe i bożonarodzeniowy kleik

Niegdyś wierzono w Szwecji, że w wigilijny wieczór w domu pojawia się duch o nazwie tomte. Była to nadprzyrodzona istota, która powstała z duszy pierwszego właściciela. Miała się pojawiać pod postacią brodatego, niskiego mężczyzny, odzianego w tradycyjne ubranie. Gdy domownicy spali, on pracował. W zamian oczekiwał szacunku, dbania o trzodę oraz miski z bożonarodzeniowym kleikiem, doprawionym masłem. Danie bez omasty było przez niego bardzo źle widziane. Wtedy tomte robił psikusy.

Co ciekawe, wigilia w Szwecji nie jest postna. Serwuje się pieczoną szynkę, klopsiki, marynowanego łososia z sałatką z marynowanych buraków. Szczególnie warto zwrócić uwagę na kleik ryżowy, gotowany na mleku z cynamonem, cukrem i masłem. Pierwsza wzmianka o tym daniu pojawia się już w 1328 roku. Z tym posiłkiem wiąże się ciekawy obrzęd wkładania migdała do jednego z talerzy. Jeżeli natrafiła na niego panna lub kawaler, to wróżyło im rychłe zamążpójście.