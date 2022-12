Brokatowe paznokcie to efektowny manicure nie tylko na imprezy. Zobacz trendy i sprawdź, jak nakładać pyłek i brokat na paznokcie

Brokatowe stylizacje paznokci to dobry wybór na każdą okazję. Ten efektowny manicure nie musi być krzykliwy. Istnieje wiele technik malowania, które sprawdzą się i na co dzień. Zobacz trendy, które zachwycą każdą z was.

Czy brokatowe paznokcie są modne?

Brokat na paznokciach jest bardzo popularny zwłaszcza w okresie świąt i sylwestra. Wówczas taki błyszczący manicure jest uzupełnieniem imprezowej kreacji. Takie zdobienia można nosić również i na co dzień. W tym sezonie dozwolone jest wszystko od minimalistycznych paznokci pokrytych delikatnym, mieniącym się pyłkiem, po lakiery z brokatem uzupełnione specjalnymi świecidełkami, takimi jak cyrkonie.

Trendy w manicurze, czyli pięknie paznokcie z brokatem na każdą okazję

Jeśli marzysz o paznokciach z brokatem, to z powodzeniem możesz je sobie sama wykonać w domu. Wystarczy do tego odpowiedni lakier. Producenci produktów do manicure prześcigają się w nowościach. Obecnie prawdziwym hitem są brokatowe paznokcie całkowicie pokryte odbijającym światło glitterem (specjalnym pyłkiem), który mieni się na wiele kolorów. Pazurki możesz również ozdobić produktem, w którym zostały zastosowane różne wielkości mieniących się drobinek.

Jeśli jednak taki efekt jest dla ciebie zbyt mocny, a pragniesz podkreślić swoje dłonie czymś wyjątkowym, zdecyduj się na delikatny french manicure z brokatową końcówką. To połączenie sprawdzi się nie tylko na imprezę, ale także i na co dzień.

Ombre to technika malowania pazurków, która podbiła serca kobiet na całym świecie. Można ją uzyskać za pomocą dwóch lakierów, tworząc między nimi delikatne przejście. W tym celu możesz również użyć brokatu, który nakłada się na koniec paznokcia i lekko go rozblendować do środka płytki. Takie przenikanie się koloru z brokatem jest teraz bardzo modne.

Paznokcie brokatowe mają jedną ważną zaletę, a mianowicie wyglądają dobrze na każdej długości pazurków i kształcie. Jeśli nie możesz pochwalić się zbyt długimi paznokciami, z powodzeniem możesz je ozdobić brokatem na wiele sposobów. Pięknie się będą prezentowały również, jak pomalujesz tylko jeden palec, a resztę ozdobisz odwróconym ombre.

Jak zrobić paznokcie hybrydowe z brokatem?

Paznokcie hybrydowe to sposób na trwały i efektowny manicure. Wykonać go możesz, używając specjalnych lakierów utrwalanych w lampie i pokrywając paznokcie brokatem lub mieniącymi się pyłkami. Zanim jednak przejdziesz do zdobień, przygotuj płytkę paznokcia – nadaj jej kształt i usuń dokładnie skórki. Następnie musisz zmatowić powierzchnię paznokci i odtłuścić. Pokryj pazurki bazą i utwardź w lampie, po czym użyj wybrany przez siebie lakier i włóż dłonie do lampy. Powtórz czynność. Kolejnym krokiem jest zabezpieczenie stylizacji utwardzaczem. Teraz pozostały tylko zdobienia, które możesz wykonać przy użyciu brokatów i pyłków. Do wyboru masz te o pudrowej konsystencji i grubych ziarenkach. Aplikacja tych produktów nie jest trudna, wystarczy mieć odpowiedni pędzelek. Jeśli nie macie go pod ręką, to wystarczy własny palec.

Inspiracje na paznokcie z brokatem, które będą pięknie się prezentować na każdym kształcie płytki

Brokat to idealny sposób na dodanie sobie odrobinę błysku. Można go stosować na całym ciele, na powiekach, ustach i paznokciach. Brokatowy manicure jest hitem na święta, sylwestra i karnawał. Dzięki niemu możesz wystylizować swoje pazurki na wiele sposobów. Wykorzystać go w popularnych technikach malowania, takich jak french, czy ombre, Możesz również użyć brokatowego lakieru tylko na jednym palcu. Do stworzenia oryginalnych zdobień wykorzystaj także pyłki, które będą się mienić w różnych kolorach. Pomysłów na wykorzystanie brokatu jest naprawdę dużo. Zajrzyj do naszej galerii i zobacz inspirujące pomysły na ten efektowny manicure.

