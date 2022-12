Brokat na twarzy, czyli glitter make-up. Proste triki na efektowny makijaż z brokatem

– Aby stworzyć sylwestrowy look, nawiązujący do jednego z aktualnych trendów makijażowych, czyli „kryształowych oczu”, nie ograniczając się przy tym wyłącznie do tej części ciała, wystarczy, że zamoczysz końcówkę pędzla w kleju do twarzy i narysujesz na niej kontury kształtu, jaki chcesz uzyskać. Następnie nałóż brokat, delikatnie go dociśnij, a potem zbierz nadmiar drobinek za pomocą pędzla w kształcie wachlarzu. Gdy to zrobisz, uzyskasz wspaniały, olśniewający wygląd, który z pewnością przyciągnie uwagę wszystkich, którzy cię zobaczą! – zdradza wizażysta.