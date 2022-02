Braniewski policjant: był po służbie, ale złodzieja zatrzymał

We wtorek (1.02.2022r.) mł. asp. Damian Sorkowicz – funkcjonariusz wydziału prewencji, robił z dziećmi zakupy w jednym z braniewskich sklepów. W pewnej chwili policjant zwrócił uwagę na 34-letniego klienta, którego kojarzył z wcześniejszych kradzieży. Mężczyzna ten kręcił się między sklepowymi półkami, a następnie kierował się z pustym koszykiem do wyjścia. Funkcjonariusz, który bacznie obserwował 34-latka usłyszał w pewnej chwili od ekspedientki, że ten klient najprawdopodobniej ukradł alkohol. Reakcja policjanta mogła być tylko jedna – ruszył za sprawcą kradzieży, uniemożliwiając mu wyjście ze sklepu i odzyskując skradziony towar. Po chwili na miejsce przyjechał umundurowany patrol, wezwany przez funkcjonariusza. Za kradzież butelki wódki 34-latek musiał zapłacić 500-złotowy mandat. Nie było to jednak jedyne wykroczenie, które popełnił tego wieczoru. Mężczyzna zlekceważył panujące obostrzenia i przemieszczał się po sklepie bez maseczki. Za ten czyn został ukarany 100-złotowym mandatem.

Opisana interwencja powinna być przestrogą dla wszystkich tych, którzy planują zabrać ze sklepowych półek towar, bez zamiaru zapłaty za cudzą własność. Policjanci pozostają bowiem czujni także w czasie wolnym od służby.