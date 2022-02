Braniewo. Bili i kopali po całym ciele - podejrzani o brutalne pobicie zatrzymani przez policjantów

W poniedziałek (31.01.2022r.) po godz. 20 oficer dyżurny braniewskiej policji został powiadomiony o rannym mężczyźnie w jednej z miejscowości powiatu. Na miejsce natychmiast wysłano funkcjonariuszy oraz medyków. Pokrzywdzony 54-latek w stanie ciężkim został przetransportowany do szpitala, a policjanci przystąpili do wyjaśniania okoliczności zdarzenia oraz ustalenia sprawców. Do działań zaangażowano także grupę dochodzeniowo-śledczą z technikiem kryminalistyki, która zabezpieczała ślady.

Jeszcze tego samego wieczoru do policyjnej celi trafił zatrzymany przez funkcjonariuszy pierwszy z podejrzanych – 38-latek. Mężczyzna miał w tym czasie ponad promil alkoholu w organizmie. Drugiego z podejrzanych zatrzymano zaledwie parę godzin później. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego kryminalni odtworzyli przebieg zdarzeń. Z ustaleń policjantów wynika, że feralnego wieczoru pokrzywdzony pił alkohol z podejrzanymi. W pewnym momencie między mężczyznami wywiązała się kłótnia, podczas której 37- i 38-latek zaatakowali 54-latka, kopiąc i bijąc go po całym ciele.