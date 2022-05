Bosacka kupiła truskawki w zaskakującej cenie. Jak odróżnić polskie truskawki od zagranicznych? Odmiany i właściwości owoców

- Obecnie mamy truskawki spod okry, czyli z tuneli - wyjaśnia ekspert. - Mamy tutaj odmiany wczesne typu flair, alba i może rumba. Pojawiają się już powoli odmiany uprawiane w gruncie, ale ukrywane na zimę tkaniną lub folią perforowaną. To będą te same odmiany, co wcześniej z przewagą rumby, flair i czasami asia, alba. A ze starszych znanych odmian to będzie honeoye. Za około trzy tygodnie będzie już klasyczny zbiór odmian uprawianych bezpośrednio w otwartym gruncie lub na zagonach podwyższonych. Tutaj spotkać można abricę, grandarosę, marmoladę aż do odmian późniejszych takich, jak florence - dodaje.