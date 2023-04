Bony na laptopy dla nauczycieli. Nie tylko uczniowie otrzymają sprzęt komputerowy? Ile wyniosą bony na laptopy dla pedagogów? Kiedy wypłaty?

MEiN rozda laptopy dzieciom i nauczycielom

Szef MEiN zapowiedział juz na początku roku rządowy program dotyczący zakupu laptopów dla uczniów IV klas szkół podstawowych. W tym roku sprzęt otrzyma 370 tys. uczniów.

- To jest projekt, który będzie nam towarzyszył od 1 września 2023 r. przez kolejne lata. Każdorazowo uczniowie, którzy będą przystępowali do nauki w czwartej klasie szkoły podstawowej, będą dostawali laptop na własność, by mogli rozwijać się przy pomocy nowoczesnych urządzeń – podkreślił Czarnek.

Dodał, że choć wielu uczniów ma laptopy, to nie wszyscy. „Chcemy wyrównywać szanse, by wszyscy mieli dostęp do nowoczesnych technologii”, wskazał.

Jak poinformował programie „Siódma 9” pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński, laptopy będą w jakiś sposób zabezpieczone przed sprzedażą. Zapewnił, że zostaną wprowadzone przepisy, które uniemożliwią ich ewentualną odsprzedaż.