Bon turystyczny wygasa 31 marca, ale nadal można go użyć do sfinansowania letnich wakacji. Jak to zrobić? Sprawdź, jak otrzymać 500 zł

Nie będzie kolejnego przedłużenia Polskiego Bonu Turystycznego

Gut-Mostowy stwierdził także, że program Polskiego Bonu Turystycznego odniósł sukces, a z PBT do tej pory skorzystało już ok. 85-90% wszystkich uprawnionych. Łączna wartość zrealizowanych bonów wyniosła niemal 4 mld zł.

Według zapowiedzi ministra, pierwsze konkretne informacje o nowej formie wsparcia dla polskich turystów mogłyby się pojawić za ok. dwa lub trzy tygodnie.

Gut-Mostowy zapowiedział jednocześnie, że rząd pracuje nad kolejnym rozwiązaniem, które miałoby odciążyć portfele Polaków i zachęcić ich do turystyki krajowej. Na razie jednak nie zdradził żadnych szczegółów. Rozwiązanie wydaje się być na razie na etapie planowania i wyboru koncepcji.

Termin ważności Polskiego Bonu Turystycznego (PBT) upływa 31 marca 2023. Wiceminister sportu i turystyki, Andrzej Gut-Mostowy, stwierdził na antenie radia RMF FM, że PBT nie będzie już więcej przedłużany i koniec marca to ostateczny termin, do którego można skorzystać z bonu.

Polski Bon Turystyczny jest ważny jeszcze tylko do 31 marca 2023. Nie oznacza to jednak, że rodzice dzieci, którym nadal przysługuje bon turystyczny, muszą koniecznie planować urlop właśnie na marzec, by skorzystać z dofinansowania 500 zł.