Bombki z PRL-u – magia świątecznych wspomnień uwieczniona na zdjęciach. Tak Polacy dekorowali kiedyś choinki. Czy pamiętasz te ozdoby?

Historia i symbolika bombek świątecznych. Skąd wzięła się tradycja przyozdabiania nimi choinki?

Tradycja ustawiania w domu zimozielonych drzewek i wieńców w okresie przesilenia zimowego sięga czasów starożytnych. Ostrokrzew wieszany na drzwiach domów miał chronić mieszkańców przed złymi duchami. W starożytnym Rzymie od 17 do 23 grudnia świątynie zdobiono jodłą oddając w ten sposób cześć bogowi rolnictwa – Satrunowi.

Celtowie uważali dekoracje z wiecznie zielonych gałęzi za symbol walki i odporności przed niebezpieczeństwami, jakie niesie ze sobą zima. Choinka w znanej nam współcześnie formie – ustawianego w całości drzewa – pojawiła się dopiero w średniowieczu. Pierwsze drzewka stawiano się z okazji Świąt Bożego Narodzenia w kościołach, przy cmentarzach i na placach miejskich.

W niektórych miejscach budowano drewniane konstrukcje, które ozdabiano świecami, jabłkami i dekoracjami z papieru. To co łączyło zarówno żywe drzewka, jak i ich namiastki, to właśnie ozdoby. Wszystkie były bowiem przybierane owocami, najczęściej czerwonymi jabłkami, a także słodyczami np. piernikami czy orzechami.