Blisko natury – odkrywamy Welski Park Krajobrazowy

Położenie Parku to południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego, na terenie powiatów działdowskiego i nowomiejskiego. Zajmuje obszar o powierzchni ponad 20 tysięcy hektarów. Celem istnienia Welskiego Parku Krajobrazowego jest ochrona naturalnych terenów przyrodniczych środkowego odcinka doliny rzeki Wel. Jest to obszar charakteryzujący się urozmaiconą, polodowcową rzeźbą terenu.

Marcin Modrzewski

Welski Park Krajobrazowy jest wymarzonym miejscem dla miłośników natury oraz osób poszukujących spokoju i ciszy w pięknym, naturalnym otoczeniu. Odwiedzający pobliskie tereny mogą skorzystać z dobrodziejstw jakie daje natura podczas spływów kajakowych, pieszych i rowerowych wycieczek. Jednym z najbardziej popularnych wśród zwolenników szlaków rowerowych jest Szlak Błękitny. Oznaczony w terenie kolorem niebieskim, przebiega przez następujące miejscowości: Rybno, Kostkowo, Kopaniarze, Wery, Grądy, Gronowo, Jeglia i ponownie Rybno, ponieważ szlak ten przybiera formę zamkniętej pętli. Całkowita długość trasy wynosi 25,5 km. W trakcie tej urokliwej wędrówki można podziwiać i odkrywać piękno warmińsko-mazurskich lasów i jezior, między innymi Zarybinek, Neliwa, Tarczyńskie, Grądy i Gronowskie. Na terenie rezerwatu przyrody Neliwa na odwiedzających czeka wieża widokowa, która jest doskonałym punktem do obserwacji rozpościerającej się nieopodal tafli jeziora.

Do nieoznakowanych w terenie szlaków należą między innymi licząca sobie 10 km trasa do Piekiełka. Początek trasy znajduje się w Lidzbarku, prowadzi przez Kurojady i Chełsty do rezerwatu przyrody Piekiełko. Teren rezerwatu przyciąga uwagę za sprawą interesującego i zaskakującego, jak na tę część geograficzną Polski, ukształtowania terenu. W tym miejscu rzeka Wel zmienia się w potok górski o płytkim, kamienistym dnie. Strome pobocza na odcinku rzeki o długości 1,5 km, dzięki trudnej dostępności dla gospodarki człowieka, zachowują naturalną roślinność leśną. Dla miłośników fauny, warto dodać, że w Piekiełku spotkać można objętego ścisłą ochroną pluszcza – niewielkiego ptaka zazwyczaj gniazdującego na pogórzu w pobliżu potoków górskich. Właśnie ze względu na górski charakter rzeki z wartkim nurtem jest to też doskonałe miejsce dla tarła ryb łososiowatych.

Do wyboru mamy również 26 km szlak rowerowy wokół największego jeziora na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego – Jeziora Rumian. Na tej trasie wartości urzekającym krajobrazom dodają ciekawe obiekty dziedzictwa kulturowego i sakralnego. W Rumianie odwiedzić warto zabytkowy kościół parafialny wybudowany w XVIII wieku, który dzięki pracom renowacyjnym nieustannie zachowuje swoje barokowe piękno. W okolicach Gutowa zobaczyć można wczesnośredniowieczne grodzisko, a w Lesiaku zabudowania dawnego młyna wodnego. Mimo tego, że trasa ta nie jest oznakowana w terenie wszystkie szlaki piesze i rowerowe łatwo znaleźć w turystycznej aplikacji mobilnej Welskiego Parku.

Najważniejszym dla entuzjastów sportów wodnych jest szlak kajakowy rzeką Wel, która przez obszar Parku płynie na długości 60 km. Spływ kajakowy Welem, z uwagi na zróżnicowany charakter rzeki dostarcza unikalnych doświadczeń i wspaniałych widoków. Jest to też powód, dla którego spływ podzielony jest na odcinki o różnym poziomie trudności. Przed zaplanowaniem wyprawy warto skonsultować się z pracownikami Parku lub pracownikami firm organizujących spływy, aby dobrać najlepszą dla swoich umiejętności trasę. W taki sposób, aby była to bezpieczna i niezapomnianą przygodą. Do odcinków łatwych klasyfikuje się szlak od miejscowości Szczupliny do Podciborza oraz odcinek od Lidzbarka do Kurojad. Są to atrakcyjne przyrodniczo trasy, a zarazem idealne nawet dla początkujących kajakarz. Do najtrudniejszych należą dwa fragmenty: odcinek na wysokości Wądzynia oraz wspomniany wcześniej rezerwat Piekiełko, gdzie Wel przybiera formę wartkiego potoku górskiego.