Błażej Poboży: Sukces w uregulowaniu Statusu Zwierząt w Służbach Mundurowych

W niedawnej rozmowie z druhną i druhami z Ochotniczych Straży Pożarnych "Pomoc Maltańska" w Klebarku Wielkim, Poboży podkreślił konieczność rozszerzenia obowiązującej ustawy. Jego plany obejmują objęcie regulacjami także psów służących w Ochotniczych Strażach Pożarnych, co byłoby krokiem naprzód w zakresie zabezpieczenia tych nieocenionych partnerów w służbie.

W kluczowej części dyskusji, Błażej Poboży zadeklarował wsparcie dla Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z OSP Klebark Wielki, która jest jedyną na Warmii i Mazurach taką grupą. Obiecując pomoc finansową i logistyczną, Poboży nie tylko podkreślił ich ważną rolę w społeczności, ale również wskazał konkretne kroki mające na celu zwiększenie ich efektywności.

W trakcie spotkania Błażej Poboży wyraził również zobowiązanie do wspierania jednostek w pozyskiwaniu używanych pojazdów do przewozu psów. - Zdaję sobie sprawę, że odpowiedni środek transportu odgrywa kluczową rolę w mobilności i skuteczności działań ratunkowych z udziałem zwierząt – mówi Błażej Poboży.

Błażej Poboży zakończył spotkanie pełen nadziei na przyszłość, podkreślając, że chce kontynuować swoje zaangażowanie w kolejnej kadencji. - Moje plany obejmują dalszą pracę nad rozszerzeniem ustawy, by objąć nią regulacje dotyczące psów w Ochotniczych Strażach Pożarnych, co z pewnością przyczyni się do poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa tych niezastąpionych partnerów w służbie – podsumowuje Błażej Poboży.

Tekst: Sylwester Kasprowicz

Zdjęcia: Prywatny Profil Błażej Poboży