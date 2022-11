Black Friday 2022 w turystyce. Tanie loty, hotele i wakacje. Kiedy zaczynają się promocje, ile można oszczędzić, jak znaleźć okazje? Emil Hoff

Zaczynają się wyprzedaże, promocje i rabaty na Black Friday, Black Week i Cyber Monday 2022. Na jakie okazje można trafić w biurach podróży? Jakie promocje oferują linie lotnicze? Gdzie znaleźć oferty wyjątkowo tanich hoteli? Przedstawiamy przewodnik po promocjach turystycznych na Black Friday 2022. voinsveta, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (5 zdjęć)

Black Friday to światowy dzień promocji na wszystko, także na usługi turystyczne. To chyba najlepsza w roku okazja, by zdobyć wyjątkowo tanie bilety lotnicze, zarezerwować wakacje i urlopy w Polsce lub za granicą w promocyjnych cenach, oszczędzić na noclegach na Święta, sylwestra czy ferie. Jakie oferty na Black Friday przygotowały portale rezerwacyjne, biura podróży i linie lotnicze? Ile można oszczędzić? Kiedy zaczynają się promocje i gdzie już się zaczęły? Przedstawiamy przewodnik po turystycznych okazjach na Black Friday 2022.