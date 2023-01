Biuro nieruchomości żąda ponad 463 tys. zł od emerytki. RPO: „To lichwiarskie odsetki i rażące naruszenie prawa”

Ponieważ była klientka nie zapłaciła, biuro nieruchomości skierowało sprawę do sądu. Sąd nie dostrzegł problemu w żądanej wysokości odsetek i nakazał pozwanej ich płacenie, a do drzwi kobiety zapukał komornik. Obecnie pozwana – dziś emerytka – jest winna agencji nieruchomości ponad 463 tys. zł. Nie zgadza się z tym RPO, który zaskarżył wyrok sądu i żąda ponownego rozpatrzenia sprawy.

– Takie zobowiązanie jest w zasadzie niemożliwe do spłacenia przez pozwaną do końca życia – podkreśla RPO. – We wrześniu 2022 r. pozwana weszła w wiek emerytalny, a jej zarobki nie były wysokie. (...) Lichwiarskie odsetki zasądzone zaskarżonym wyrokiem w istocie doprowadziły pozwaną do „pętli" zadłużenia, co bezpośrednio odbiło się nie tylko na stanie majątkowym, ale także rodzinnym i zdrowotnym.