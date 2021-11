Biurka do wynajęcia coraz bardziej popularne! Coworking - czym właściwie jest, jak funkcjonuje i gdzie w Polsce znajdziemy takie oferty

Jesteś freelancerem, ale nie potrafisz skupić się na pracy w domu? Nie masz wystarczającej przestrzeni, albo po prostu chcesz się wyrwać z przytulnych czterech ścian? Coworking, czyli biura na wynajem może być idealnym rozwiązaniem. Codziennie, lub raz na jakiś czas wychodzisz jakbyś pracował na etacie, umawiasz spotkania z kontrahentami, masz do dyspozycji wszystko, czego potrzebujesz. Czym właściwie jest coworking, skąd się wziął i czy się opłaca?

Coworking, czyli wspólna przestrzeń do pracy, którą można wynająć na godziny, dni lub wykupić miesięczny abonament. Najbardziej przyciąga osoby samozatrudnione i przedsiębiorców, ale również całe korporacyjne zespoły. Przestrzenie coworkingowe powstały jako alternatywy dla pracy w kawiarniach, centrach biznesowych i domowych biurach. Na przestrzeni kilku dekad stał się zjawiskiem globalnym. Tylko w 2019 roku na całym świecie istniało 19 tysięcy przestrzeni coworkingowych.

Współdzielenie przestrzeni do pracy

Najprościej rzecz ujmując, współdzielenie infrastruktury pomaga rozłożyć koszty prowadzenia biura. Przy okazji członkowie różnych środowisk mogą się spotykać i dzielić wiedzą czy odkrywać nowe pomysły. „Można u nas wynająć biurka, całe biura, sale konferencyjne, czy na spotkania. Mamy też biura wirtualne, pakiety dla firm pracujących zdalnie, opcję „Home Break”, dla osób, które pracują na co dzień z domu, ale raz na jakiś czas czują potrzebę zmiany otoczenia” – wymienia Katarzyna Bobińska-Marecka, Marketing Manager w gdańskim O4 Coworking.

Przestrzenie coworkingowe to sposób dla rozwijających się firm na ekspansję na nowe obszary i dostęp do nowych puli talentów bez podejmowania ryzyka długoterminowego najmu. Stanowią wygodną przestrzeń dla nowo zatrudnionych pracowników zdalnych, którzy mogą nadal spotykać się i współpracować z kolegami bez konieczności podróżowania zbyt daleko. Są też idealnym miejscem dla freelancerów i osób samozatrudnionych w różnych branżach.

Coworking na przestrzeni lat

Wszystko zaczęło się w 1995 roku. To wtedy otwarto pierwsze miejsce „hakerskie” w Berlinie. Można je nazwać prekursorem nowoczesnych przestrzeni coworkingowych. Wówczas przyciągały one programistów, inżynierów oprogramowania i naukowców. Działały jak centra dzielenia się nowymi pomysłami czy porównywania kodów.

Przełomowym momentem był rok 1999, kiedy to Apple wprowadził na rynek pierwszego iBooka. Laptop miał na tyle dużą moc, że można było wydajnie pracować w podróży. Freelancerzy chętnie zabierali go ze sobą do kawiarni czy sali nauki.

W 2002 roku otwarto „centrum przedsiębiorców” w Wiedniu. Schraubenfabrik mieściło się w zaniedbanej fabryce i było wspólnym biurem na otwartym planie. Wspierało rozwijającą się coraz bardziej społeczność startupów, freelancerów i architektów. Miejsce to istnieje do dzisiaj i nazywa siebie „matką coworkingu”. Dwa lata później, w 2004 roku otwarto „klub pracy” w Emeryville w Kalifornii. Kiedy Neil Goldberg, architekt i projektant, nie mógł znaleźć kupca na swój magazyn w Bay Area, przekształcił budynek w Gate 3 WorkClub: wspólną przestrzeń dla telepracowników pracujących w San Francisco i okolicach. W Polsce pierwsza wspólna przestrzeń do pracy powstała w 2007 roku. Do końca 2009 roku na całym świecie istniało już około 160 coworków. Rok później powstała pierwsza lokalizacja WeWork, w Nowym Jorku. . Przestrzeń coworkingowa o powierzchni 3000 stóp kwadratowych na rogu Lafayette Street charakteryzowała się industrialną estetyką, drewnianymi podłogami i odsłoniętą cegłą. WeWork ma swoje siedziby również w Polsce.

W 2013 roku było już 2500 miejsc coworkingowych, a ich popularność rosła błyskawicznie. W 2019 było ich 19 tysięcy!

Wolni strzelcy kochają przestrzenie coworkingowe

Na boom rozwoju przestrzeni coworkingowych miał wpływ m.in. kryzys finansowy z 2008 roku, który bardzo zmienił rynek pracy. Znacznie powiększyła się liczba osób samozatrudnionych czy nowozatrudnionych przedsiębiorców. Wielu z nich potrzebowało miejsca do pracy, bo nie chcieli tego robić we własnym domu.

Kolejnym wstrząsem była pandemia COVID-19, która przyspieszyła trend zdalnej pracy. Przestrzeń coworkingowa może być ratunkiem dla indywidualnych pracowników, ale odgrywa również dużą rolę w strategii każdej firmy zmierzającej do przejścia na bardziej elastyczny sposób pracy. Większość przestrzeni coworkingowych nie wymaga podpisania długoterminowej umowy. Zamiast tego freelancerzy i start-upy mogą skorzystać z krótszych umów najmu i elastycznych warunków płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, co może pomóc młodym firmom.

Udostępnianie przestrzeni coworkingowej grupie zaangażowanych i skupionych współpracowników to niezawodny sposób na zwiększenie własnej produktywności. Nie tylko trudniej jest odpuścić, gdy ktoś inny jest w pobliżu, ale fizyczne podróżowanie do miejsca przeznaczonego do pracy pomaga uporządkować swój harmonogram. Kolejną zaletą coworkingu jest więcej kreatywności, bo rozmowa z innymi ludźmi potrafi uruchomić nowe procesy myślowe i spojrzeć na problem z różnych perspektyw. Jak wykazuje badanie przeprowadzone przez Office Nomads oraz Emergent Research, aż 84% użytkowników coworkingów czuje się bardziej zaangażowanych i zmotywowanych do pracy. Aktualnie na świecie jest ok. 35 tys. takich przestrzeni, zajmują one łącznie 521 milionów metrów kwadratowych.

Coworking w Polsce

Coraz więcej Polskich miast otwiera się na przestrzenie coworkingowe. Wynika to również z coraz większego zainteresowania takim modelem pracy. Biura na wynajem znajdziemy m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Lublinie, Gdyni czy Bielsku-Białej. Najprostszym rozwiązaniem na znalezienie idealnego miejsca dla siebie jest skorzystanie z wyszukiwarki https://www.spacing.pl/, która posiada bardzo szeroką bazę przestrzeni coworkingowych w całym kraju.

W Polsce wiele biur coworkingowych oferuje możliwość zarejestrowania firmy na adres biura, co jest nie tylko znacznym ułatwieniem, ale również możliwością poprawy wizerunku i budowania swojej marki.

„Słuchamy potrzeb naszych klientów i tworzymy te miejsca dla nich. Tak jak idea coworkingu, tak cały nasz zespół – jesteśmy elastyczni i to klient jest dla nas najważniejszy. Ci, którzy idei coworkingu nie znają, podchodzą do tematu z rezerwą, ale jak tylko zobaczą o co w tym wszystkim chodzi, zostają na dłużej. Bardzo zależy nam na tym, żeby być „prawdziwym coworkingiem”, nie miejscem z biurkami i biurami na wynajem. Stawiamy na rozwój naszych coworkerów, na networking, organizujemy warsztaty rozwojowe. Współpracujemy z coworkingami z Warszawy i Wrocławia” – tłumaczy Katarzyna Bobińska-Marecka z O4 Coworking. Najwięcej biur znajdziemy w Warszawie, to aż 70% wszystkich przestrzeni coworkingowych w Polsce. W całym kraju jest ich około 250. Jak wyglądają? Co oferują? Po szczegóły zapraszamy do obejrzenia galerii.

Zakupy z „dark store” coraz popularniejsze