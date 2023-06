Bieszczadzki Park Narodowy – atrakcje, szlaki, bilety i inne ważne informacje. Co zwiedzić podczas wycieczki do krainy łagodnych gór?

W Polsce z pewnością nie brakuje pięknych terenów – te najcenniejsze chronią obszary 23 parków narodowych. Jednym z nich jest zlokalizowany w woj. podkarpackim Bieszczadzki Park Narodowy, który jest największym tego typu terenem w całych krajowych górach! Dla amatorów pieszych wędrówek przygotowaliśmy poradnik “Bieszczadzki Park Narodowy – atrakcje, szlaki, bilety”, w którym znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące tego, co zwiedzić podczas wycieczki do krainy łagodnych gór.

Bieszczadzki Park Narodowy: mapa

Bieszczadzki Park Narodowy zlokalizowany jest w woj. podkarpackim, a dokładniej w jego południowo-wschodniej części. Na terenie BPN, obok granicy z Ukrainą, znajdziecie najdalej wysunięty na południe punkt w naszym kraju – szczyt Opołonek, którego wysokość to 1028 m n.p.m. Co ciekawe, ponad 10 procent obszarów parku zostało wpisanych na ​​listę światowego dziedzictwa UNESCO. Powierzchnia Bieszczadzkiego PN wynosi ponad 292 kilometry kwadratowe, co czyni z niego trzeci największy park narodowy w całej Polsce, a największy w krajowych górach.

Historia i logo Bieszczadzkiego PN

Bieszczadzki Park Narodowy został utworzony 4 sierpnia 1973 roku. Jego głównym zadaniem jest ochrona najwyższych partii polskich Karpat Wschodnich. Obszar ochrony obejmował z początku tylko masyw Tarnicy, Krzemienia, Halicza i niektóre partie Połoniny Caryńskiej, jednak w latach późniejszych park powiększano jeszcze cztery razy – miało to miejsce w latach 1989, 1991, 1996 i 1999. Byli mieszkańcy tych terenów pozostawili po sobie budynki, które – zarośnięte po latach – noszą ślady obecności dzikich zwierząt, tworząc dość osobliwy i ciekawy krajobraz.

Logo Bieszczadzkiego Parku Narodowego przedstawia rysia, który dość licznie (jak na polskie warunki) występuje na obszarze Karpat. Zobacz także: Bieszczady w obiektywie, czyli podkarpackie góry z nieznanej dotąd strony. Zobaczcie najpiękniejsze zdjęcia z wędrówek

Bieszczadzki Park Narodowy: zwierzęta

BPN zamieszkują nie tylko rysie – znajdziecie tam przedstawicieli wielu innych gatunków ssaków. Krzysztof Kapica / Polska Press / Archiwum Oprócz symbolu parku, czyli zwinnego i majestatycznego rysia, w BPN znajdziemy także mnóstwo innych zwierząt:

ssaki – m.in. ryjówka, żubr, wydra, zając, niedźwiedź brunatny, dzik, kuna, jeleń, łoś, tchórz, wilk, żbik, bóbr, nocek, karlik, koszatka i wiele innych,

ptaki – m.in. sóweczka, włochatka, puchacz, puszczyk uralski, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł trójpalczasty, derkacz, czyż, czapla biała i wiele innych,

płazy – m.in. kumak górski, ropucha szara, salamandra plamista, rzekotka, żaba dalmatyńska, traszka grzebieniasta i wiele innych,

gady – m.in. jaszczurka zwinka, padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata, jaszczurka żyworodna.

Niezwykła roślinność w BPN

W Bieszczadach występują dwa piętra roślinności, czyli regiel dolny i połoniny. Te pierwsze charakteryzuje przede wszystkim występowanie lasów liściastych, natomiast w drugim przeważają bujne murawy. Połoniny to znak rozpoznawczy Bieszczadzkiego Parku Narodowego – w Polsce trudno o miejsca równie wyjątkowe.

Na terenie BPN znajdziecie setki przeróżnych gatunków roślin naczyniowych (blisko 800), mchy (ok. 250) i porosty (ok. 500). Do najważniejszych należą m.in. tojad bukowiński, fiołek dacki, ostrożeń wschodniokarpacki, pszeniec Herbicha.

Bieszczadzki Park Narodowy – atrakcje

Bieszczady to jedne z najbardziej magicznych gór w Polsce – ich łagodne, ale potężne szczyty i piękna różnorodna roślinność to jednak nie wszystko, co ma do zaoferowania ten niezwykły obszar. Na terenie BPN (i w jego okolicach) znajdziecie też zabytki, miejsca rekreacyjne i inne atrakcje, które umilą wam pobyt w woj. podkarpackim. Co szczególnie warto tam zwiedzić podczas wycieczki? Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Smolniku

Jezioro Solińskie

Bieszczadzka Kolejka Leśna

Park Miniatur Świątyń w Myczkowcach

Wodospady (na Olszance, Ostrowskich, Szepit)

Ekomuzeum „W Krainie Bojków" w Zatwarnicy

Muzeum Przyrodnicze BPN: cennik, godziny otwarcia

Nawet, jeżeli kilka lat temu mieliście okazję być w tym bieszczadzkim muzeum, podczas następnej wizyty w Ustrzykach Dolnych zwróćcie na nie uwagę – w połowie 2022 roku placówka została otwarta po modernizacji. Ta sprawiła, że muzeum nabrało nowoczesnego i przyjaznego odwiedzającym charakteru – w pomieszczeniach znalazło się miejsce na sprzęt multimedialny wzbogacający tamtejsze ekspozycje. W Muzeum Przyrodniczym BPN poznacie bieszczadzką faunę i florę za pomocą makiet, dioram i kilkudziesięciu stanowisk ekspozycyjnych.

Bukowe Berdo, czyli bieszczadzki skarb

Bukowe Berdo to jeden z masywów w Bieszczadach – czemu więc zawdzięcza swoją popularność? Wędrowcy doceniają przede wszystkim jego niecodzienną urodę, której część stanowią charakterystyczne dla tych gór połoniny. Droga prowadzi przez trzy wzniesienia, zapewniając zapierające dech w piersiach widoki m.in. na Połoninę Wetlińską czy tereny zlokalizowane tuż za polsko-ukraińską granicą.

Jeżeli planujecie wędrówkę na Bukowe Berdo, skorzystajcie z naszego poradnika. Znajdziecie w nim m.in. szczegółowe informacje dotyczące przebiegu trasy, cen czy noclegów:

Bieszczadzki Park Narodowy: szlaki

W Bieszczadzkim Parku Narodowym znajdziecie wiele malowniczych szlaków. Wojciech Zatwarnicki / Polska Press / Archiwum W Bieszczadzkim Parku Narodowym znajdziecie wiele malowniczych i spokojnych szlaków oraz ścieżek przyrodniczych. Ich przemierzanie może być sposobem nie tylko na utrzymanie dobrej kondycji fizycznej, ale także na oczyszczenie myśli i relaks po tygodniach pracy przy biurku. Szlaki w BPN: Szlak czerwony :

1. Wołosate – Przełęcz Bukowska - Halicz

2. Ustrzyki Górne – Szeroki Wierch

3. Ustrzyki Górne – Połonina Caryńska

4. Brzegi Górne – Połonina Wetlińska i Połonina Caryńska

5. Kalnica – Smerek

1. Wołosate –Tarnica

2. Pszczeliny Widełki – Bukowe Berdo

3. Ustrzyki Górne – Wielka Rawka – pasmo graniczne – Rabia Skała

1. Przełęcz Wyżna – Połonina Wetlińska

2. Przełęcz Wyżna – Dział

3. Wetlina-Stare Sioło – Przełęcz Orłowicza

4. Bereżki – Przysłup Caryński

5. Suche Rzeki – Przełęcz Orłowicza

6. Mała Rawka – Wielka Rawka

7. Muczne – Bukowe Berdo

8. Jawornik – Rabia Skała

1. Przełęcz Wyżniańska – Mała Rawka i Połonina Caryńska

2. Wetlina – Dział

3. Przysłup Caryński – Połonina Caryńska

1. Górna Wetlinka – Połonina Wetlińska

2. Jaworzec – Krysowa – Przełęcz Orłowicza

Wieża widokowa na Jeleniowatym w Mucznem

To dość nowa atrakcja, której nie sposób nie odwiedzić będąc w Bieszczadach. Zbudowana w 2020 roku wieża widokowa usytuowana jest 907 m n.p.m., na szczycie wzniesienia Jeleniowaty. Wysokość konstrukcji to 34 metry – przy dobrej pogodzie roztacza się stamtąd widok na polskie i ukraińskie Bieszczady i dolinę górnego Sanu. By dotrzeć na szczyt wieży trzeba pokonać 170 schodów, co dla miłośników wspinaczki nie powinno być zbyt wyczerpujące. Początkujący, którym ciężko będzie dotrzeć na samą górę niech śmiało zrobią sobie przerwę i nie rezygnują całkowicie z wyzwania – widoki zrekompensują wam cały trud.

Bieszczadzki Park Narodowy: bilety – cennik

Wstęp do Bieszczadzkiego Parku Narodowego jest płatny, a cennik w 2022 roku przedstawia się następująco:

bilet jednodniowy normalny – 9 zł,

bilet jednodniowy ulgowy – 4,50 zł

dzieci do lat 7 – wstęp bezpłatny

FAQ - zasady obowiązujące w parkach narodowych i lasach Czy do parku narodowego można wejść z psem, a w lesie rozpalić ognisko? Odpowiadamy na pytania dotyczące zachowania w krajowych parkach narodowych i lasach. Znajdziecie tu także kilka ciekawostek o tych pięknych terenach naszego kraju. Jak zdobyć odznakę PTTK „Znam Parki Narodowe”? Miłośnicy przyrody, którzy z determinacją odwiedzają polskie parki narodowe, mogą ubiegać się o nagrodę w postaci odznaki - jak ją zdobyć? ukończyć 7 lat,

zdobyć określoną dla danego stopnia ilość punktów,

spełnić wymogi regulaminowe,

mieć w sobie duże pokłady ciekawości i pasji, oraz dużo siły w nogach, by zwiedzać malownicze tereny. W skład miejsc i obiektów, których zwiedzenie jest wymagane do zdobycia odznaki, wchodzą: parki narodowe, obiekty krajoznawcze (m.in. zabytki, pomniki, przydrożne kapliczki), pomniki przyrody, ścieżki dydaktyczne i przyrodnicze, muzea przyrodnicze i obszary ochrony ścisłej. Kiedy obchodzimy Europejski Dzień Parków Narodowych? Europejski Dzień Parków Narodowych przypada na 24 maja. Data ta zbiega się z założeniem pierwszego europejskiego parku narodowego, powstałego 24 maja 1909 roku w Szwecji. 23 lata później, 1 czerwca 1932 roku, w naszym kraju powołano Pieniński Park Narodowy, co czyni go najstarszym w Polsce. Jaki jest najstarszy, a jaki najmłodszy park narodowy w Polsce? Najstarszy jest Pieniński Park Narodowy, utworzony 1 czerwca 1932 roku. Cudowne krajobrazy Pienin (m.in. Pieniny Czorsztyńskie, Pieninki, Masyw Trzech Koron) przyciągają turystów z całego świata. Ogromną atrakcją jest spływ Pienińskim Przełomem Dunajca, jednak niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się także pobliskie zamki w Czorsztynie oraz w Niedzicy. Najmłodszy jest Park Narodowy „Ujście Warty", utworzony 1 lipca 2001 roku. Znany jest przede wszystkim z występowania różnorodnych gatunków ptaków wodnych i błotnych - wszystko za sprawą charakterystycznych terenów podmokłych oraz licznych pastwisk i łąk. Gdzie w Polsce jest najwięcej parków narodowych? Zwycięzcą w tej kategorii jest Małopolska. Na terenie tego województwa znajdziemy Tatrzański, Babiogórski, Gorczański, Magurski, Ojcowski i Pieniński Park Narodowy. Czy można wejść z psem do lasu? Tak, zabranie pupila do lasu jest dozwolone, jednak trzeba pamiętać o prowadzeniu go na smyczy. W nawet najbardziej łagodnych i posłusznych zwierzętach może obudzić się instynkt, który spowoduje ucieczkę pupila stanowiącego zagrożenie dla mieszkańców lasu. Nie można zapominać także o tym, że jemu samemu może stać się krzywda. Jakich zachowań unikać w lesie? Podczas pobytu w lesie nie wolno: śmiecić,

wjeżdżać samochodem, motocyklem czy quadem,

biwakować i rozpalać ognisk w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

hałasować,

niszczyć roślinności. Z czego słyną polskie parki narodowe? Polskie parki narodowe są bardzo różnorodne - każdy z nich słynie z unikatowej przyrody. Dowiedz się więcej na temat tego, z czego słyną poszczególne parki narodowe w Polsce. Czego nie wolno robić w parkach narodowych? Niektóre rzeczy w parkach narodowych są surowo zabronione, chociaż niektórzy turyści zdają się o tym nie pamiętać. Czego nie wolno robić w parkach narodowych i za co zwiedzający najczęściej dostają mandaty? Zbaczanie z wyznaczonego szlaku

Śmiecenie

Zrywanie roślin

Dokarmianie zwierząt

Łowienie ryb poza wyznaczonymi miejscami Ile trzeba zapłacić za wstęp do parku narodowego? Niektóre obszary parków narodowych w Polsce wymagają zakupu biletów wstępu. Ich ceny nie są identyczne - ustala je dyrektor danego parku. Nie są to jednak wysokie kwoty - w 2022 roku taka opłata (za jednorazowy wstęp) nie może być wyższa niż 8 zł. Czy grillowanie w lesie jest dozwolone? Podobnie jak w przypadku rozpalania ognisk, grillowanie w lesie jest zabronione. Wyjątkiem są wyznaczone do tego celu obszary - informacje na ich temat można znaleźć m.in. na stronach internetowych nadleśnictw. Czy można rozpalić ognisko obok lasu? Rozpalanie ognisk w okolicach lasów jest dozwolone 100 metrów od ich granicy. Oznacza to, że jeżeli wybrane przez nas miejsce, np. nad rzeką czy jeziorem, zlokalizowane jest do 100 metrów od granicy lasu, wzniecanie tam ognia również jest niedozwolone. Czy w lesie można rozpalić ognisko? Rozpalenie ogniska w lesie jest surowo zabronione. Wyjątkiem są specjalnie wyznaczone miejsca, a o ich lokalizacji decyduje właściciel lasu lub nadleśniczy (informacje są zazwyczaj dostępne na stronach internetowych nadleśnictw). Najczęściej spotyka się je przy miejscach biwakowych czy obiektach turystycznych i harcerskich. Możliwe jest także wydanie czasowego pozwolenia (na piśmie) na rozpalenie ogniska przez nadleśniczego. Musi ono zawierać informacje takie jak: dokładne miejsce, w którym miałoby zostać rozpalone ognisko,

sposób jego zabezpieczenia

Tak. Polskie nadleśnictwa biorą udział w programie „Zanocuj w lesie", powstałym w ramach udostępniania obszarów leśnych amatorom wypoczynku na świeżym powietrzu. By znaleźć wyznaczone obszary, należy wejść na stronę internetową Lasów Państwowych. Biwak w lesie to nie tylko nocleg w towarzystwie przyrody - w trakcie swojego pobytu turyści mogą korzystać przecież z pieszych szlaków i połączyć aktywność fizyczną z relaksem.

Parki całkowicie niedostępne: Gorczański Park Narodowy,

Bieszczadzki Park Narodowy,

Pieniński Park Narodowy,

Woliński Park Narodowy,

Park Narodowy „Bory Tucholskie”,

Drawieński Park Narodowy. Częściowo dostępne: Tatrzański Park Narodowy (możliwość spaceru Doliną Chochołowską i Drogą pod Reglami),

Babiogórski Park Narodowy (możliwość spaceru z psem odcinkiem o długości 1 km),

Słowiński Park Narodowy,

Biebrzański Park Narodowy,

Białowieski Park Narodowy,

Park Narodowy „Ujście Warty”,

Świętokrzyski Park Narodowy,

Roztoczański Park Narodowy. Dostępne dla psów: Wigierski Park Narodowy,

Narwiański Park Narodowy,

Kampinoski Park Narodowy,

Wielkopolski Park Narodowy,

Poleski Park Narodowy,

Karkonoski Park Narodowy,

Park Narodowy Gór Stołowych,

Ojcowski Park Narodowy,

Magurski Park Narodowy. Ile jest parków narodowych w Polsce? W naszym kraju są aż 23 parki narodowe - każdy z nich jest wyjątkowy i wyróżnia się czymś na tle innych - np. Karkonoski Park Narodowy słynie wysokich torfowisk, kotłów i stawów polodowcowych, a Roztoczański Park Narodowy znany jest z występowania bujnych lasów, które zajmują ponad 95 procent jego powierzchni. To rekordzista - żaden inny park narodowy na terenie Polski nie może pochwalić się takim wynikiem.