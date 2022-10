Bieszczadzka Kolejka Leśna: unikalna atrakcja dla całej rodziny. Trasa, rozkład jazdy, cennik biletów

Bieszczadzka Kolejka Leśna – popularna atrakcja Bieszczad

Bieszczadzka Kolejka Leśna (BKL) to jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych Bieszczad. Wyróżnia ją kilka rzeczy; choćby to, że stanowi najwyżej położoną linię kolei wąskotorowej w Polsce.

Kolejka bieszczadzka: kiedyś drewno, dziś turyści

Pierwotnie bieszczadzka kolejka miała przewozić pasażerów na odcinku Nowy Łupków – Cisna. Oddaną ją do użytku w 1898 r. i od tego czasu przeszła wiele przeobrażeń. Po II wojnie światowej woziła głównie drewno jako kolej leśna, i tylko sporadycznie pasażerów. Kolejkę zamknięto w 1994 r., odremontowano i ponownie oddano do użytku trzy lata później już jako atrakcję turystyczną pod opieką Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.

Sezon letni w Bieszczadzkiej Kolejce Leśnej dobiega końca. Do kiedy można jeździć?

Sezon na przejażdżki Bieszczadzką Kolejką Leśną trwa do końca października . Jazdy na trasie do Balnicy są też wznawiane w okresie ferii zimowych.

Skąd wyrusza Bieszczadzka Kolejka Leśna? Trasy i czas przejazdu

Kolejka bieszczadzka kursuje na dwóch trasach na terenie nadleśnictwa Cisna:

Z Majdanu przez Cisną do Dołżycy. Trasa liczy ok. 6 km w jedną stronę. Przejazd w obie strony wraz z postojem w Dołżycy trwa ok. 1 godz. 20 min. Pierwotnie trasa sięgała do Przysłupu, a kolejka zatrzymywała się w Cisnej, Dołżycy i Krzywem.

Z Majdanu przez Żubracze i Solinkę do Balnicy. Trasa liczy ok. 9 km w jedną stronę. Przejazd w obie strony wraz z postojem w Balnicy trwa ok. 2 godz.

Uwaga! W końcówce sezonu, w październiku 2022, kolejka bieszczadzka kursuje tylko na trasie do Balnicy. Kursy do Dołżycy zostały zawieszone z powodu niedoborów węgla.