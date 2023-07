Biesal: Młodzi Duchem kończą działalność. Co dalej z pensjonariuszami? Wojciech Szymaniak

Młodzi Duchem Dom Seniora Mazury w Biesalu z dn. 31 sierpnia kończy swą działalność. Po 10 latach zarząd spółki zdecydował o zaprzestaniu prowadzenia Domu Seniora, tym samym nakazując rodzinom swych pensjonariuszy odebranie swoich seniorów do nieprzekraczającego terminu 31 sierpnia b.r. Przez ostatnie lata Dom Seniora prowadzony był przez Stowarzyszenie. Przejęcie działalności przez spółkę, nastąpiło we wrześniu u.r. Co dalej?