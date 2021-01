Bierzmowanie pod warunkiem usunięcia materiałów o Strajku Kobiet. Kuria chwali zachowanie proboszcza z Ropicy Polskiej

Kontrowersje w Ropicy. Albo bierzmowanie, albo poparcie dla Strajku Kobiet

Sakrament bierzmowania ma być udzielony uczniom na początku lutego, a przygotowaniem młodzieży zajmuje się proboszcz ks. Stanisław Makowiecki. To właśnie proboszcz podsunął uczniom oświadczenie, które wzbudziło kontrowersje rodziców.

Kandydaci do bierzmowania mieli podpisać oświadczenie w którym deklarują, że nie popierają strajku kobiet, a więc jak wynika z jego treści: „postulatów i żądań sprzecznych z treścią i zasadami naszej katolickiej wiary, na co mogłoby wskazywać obecne na moim koncie na fejsbuku przez dłuższy czas i rozpowszechniane wśród kolegów i koleżanek materiały pochodzące ze stron strajku kobiet i moje osobiste zdjęcia”. Druga część oświadczenia to wezwanie do skasowania treści związanych ze strajkiem kobiet w mediach społecznościowych popierających ogólnokrajowe protesty, ale i potwierdzenie, że doszło już do ich skasowania.