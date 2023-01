Bierzesz ten lek? Możesz nie dostać go w swojej aptece. Kończą się zapasy leku na otyłość. Producent informuje o czasowych utrudnieniach Monika Góralska

Lek na otyłość Saxenda ma jedynie 20 proc. aptek w całej Polsce. vizualni/123rf.com

Zmniejszają się zapasy leku stosowanego przez chorujących na otyłość oraz osoby ze znaczną nadwagą. Lek Saxenda, który zmniejsza apetyt i redukuje masę ciała dostępny jest obecnie tylko w co piątej aptece. Producent informuje o czasowych utrudnieniach w dostępie do leku. Nie podaje on jednak przyczyny takiej sytuacji. Kiedy lek będzie w pełni dostępny?