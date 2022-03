Białowieża: puszcza częściowo otwarta dla turystów mimo kryzysu granicznego. Powstał nowy przewodnik po atrakcjach Puszczy Białowieskiej

Białowieża i kryzys na granicy z Białorusią

Lokalna Organizacja Turystyczna (LOT) z Białowieży opracowała nowy przewodnik po atrakcjach Puszczy Białowieskiej. Członkowie organizacji wyjaśniają, że zamknięcie całego regionu dla turystów z powodu kryzysu na granicy z Białorusią to mit – niektóre obszary i atrakcje pozostają dostępne i są w pełni bezpieczne.

Straż Graniczna regionu Białowieży od wielu miesięcy dokłada starań, by załagodzić kryzys spowodowany napływem migrantów z Białorusi, którzy próbują przedostać się do Polski przez bagna i lasy, omijając punkty graniczne. To właśnie ten kryzys doprowadził do podjęcia decyzji o budowie płotu, przecinającego Puszczę Białowieską, a także do zamknięcia kilku miejscowości nadgranicznych dla turystów.

Część regionu Puszczy Białowieskiej rzeczywiście objęta jest tzw. zakazem przebywania, który oznacza, że pozostaje zamknięty dla osób nieuprawnionych. Jednak duża część Puszczy i kilka miejscowości turystycznych z atrakcjami pozostaje otwarta i na ten fakt silnie wskazują członkowie Lokalnej Organizacji Turystycznej.