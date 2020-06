Białostoczanka: Rządową aplikację chwalą boty!

Szumowski: nie będzie obostrzeń, jeśli użyjemy aplikacji ProteGO Safe

Docelowa wersja aplikacji ProteGO Safe jest już dostępna w sklepie Google Play na urządzenia z systemem Android, o czym poinformował na wtorkowej konferencji minister cyfryzacji Marek Zagórski. Do instalowania i używania aplikacji zachęcał minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jego zdaniem to „bardzo dobre i szybkie narzędzie do zduszania wszystkich ognisk zachorowań na koronawirusa w zarodku”.

Jeśli będziemy stosowali aplikację ProteGO Safe, to nie będzie konieczności powrotu do obostrzeń – mówił Szumowski.

Z kolei Marek Zagórski podkreślał, że aplikacja wykorzystuje technologię API, co zapewnia jej użytkownikom bezpieczeństwo i anonimowość, a zapewnienie maksimum prywatności było jednym z priorytetów.

Kto poleca rządową aplikację ProteGO Safe? Głównie fałszywe konta

Ministerstwa, a także Kancelaria Premiera, zaczęły zachęcać wszystkich Polaków do instalacji aplikacji ProteGO Safe na swoich urządzeniach – na ten temat mnóstwo wpisów pojawiło się m.in. na oficjalnych kontach przedstawicieli rządu na Twitterze. W komentarzach pojawiło się dużo pozytywnych opinii na temat aplikacji, jednak problem w tym, że wiele z nich zostało wystawionych przez fałszywe konta – w tym podszywające się pod profesorów i doktorów.