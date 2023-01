Białka Tatrzańska: cena 5-dniowego wyjazdu na ferie z dziećmi. Czy jest taniej niż w Zakopanem? Sprawdziliśmy ceny term, noclegów i nart

Zlokalizowana niedaleko Zakopanego wieś Białka Tatrzańska jest uwielbiana przez amatorów gór i sportów zimowych. Znajdziecie tam wszystko, czego potrzeba do pełnego relaksu z dala od obleganego kurortu – piękne krajobrazy, liczne wyciągi narciarskie czy tradycyjne karczmy. To idealne miejsce na ferie z dziećmi – sprawdziliśmy, ile za 5-dniowy wyjazd zapłacą rodzice z dwójką dzieci. Czy jest taniej niż w Zakopanem? Ile kosztują noclegi, wejście do term i szaleństwo na stokach?

Białka Tatrzańska – mapa

Białka Tatrzańska to wieś położona w woj. małopolskim, oddalona o ok. 24 kilometry od Zakopanego oraz o ok. 6,5 kilometra od Bukowiny Tatrzańskiej. Przez miejscowość przepływa rzeka Białka, która jest prawym dopływem Dunajca.

Ferie 2023 w Białce Tatrzańskiej – spokojniejszy wypoczynek u stóp Tatr

Ferie w Białce Tatrzańskiej mogą spodobać się tym, których męczy Zakopane i jednocześnie kochają Tatry – przede wszystkim z uwagi na niewielki (w porównaniu z Zakopanem) stopień zatłoczenia. Zachwycająca panorama Tatr, liczne miejsca na górskie wędrówki, ośrodek narciarski, wyciągi, a także znane wszystkim termy w zupełności wystarczą, by zregenerować siły i wrócić do pracy z głową pełną pomysłów. Jeżeli jednak liczba atrakcji i wrażeń okaże się dla was niewystarczająca, Zakopane znajduje się przecież rzut beretem od urokliwej Białki Tatrzańskiej. Białka Tatrzańska nie jest co prawda kurortem na miarę Zakopanego, co dla wielu może być ogromną zaletą.

Wojciech Matusik / Polska Press / Archiwum

Do Białki Tatrzańskiej bezpośrednio tylko samochodem. Ile zapłacimy za paliwo?

Niestety, między Białką Tatrzańską a największymi miastami Polski nie ma bezpośredniego połączenia kolejowego. Jeżeli więc zależy wam na wygodzie, najlepiej wybrać się tam samochodem. Średnia cena, którą musimy zapłacić za litr benzyny to (na styczeń 2023 roku) ok. 6,70 zł. Przyjmując, że średnie spalanie samochodu osobowego wynosi 6 litrów/100 km, a auto zatankujemy benzyną Pb95, obliczyliśmy cenę dojazdu do Białki Tatrzańskiej samochodem (bez uwzględnienia spalania w korkach, ciężaru pasażerów i płatnych odcinków dróg – te czynniki mogą mieć wpływ na zwiększenie kosztów).

Warszawa – Białka Tatrzańska (dystans: ok. 403 km, koszt paliwa w obie strony: 324,02 zł)

Gdańsk – Białka Tatrzańska (dystans: ok. 684 km, koszt paliwa w obie strony: 549,94 zł)

Białystok – Białka Tatrzańska (dystans: ok. 597 km, koszt paliwa w obie strony: 479,98 zł)

Szczecin – Białka Tatrzańska (dystans: ok. 736 km, koszt paliwa w obie strony: 591,74 zł)

Łódź – Białka Tatrzańska (dystans: ok. 368 km, koszt paliwa w obie strony: 295,88 zł)

Wrocław – Białka Tatrzańska (dystans: ok. 359 km, koszt paliwa w obie strony: 288,64 zł)

Poznań – Białka Tatrzańska (dystans: ok. 546 km, koszt paliwa w obie strony: 438,98 zł)

Kraków – Białka Tatrzańska (dystans: ok. 100 km, koszt paliwa w obie strony: 80,40 zł)

Jeśli zależy wam na podróży innymi środkami transportu, do Białki Tatrzańskiej możecie dojechać z przesiadką w Zakopanem. Pociągi do Zakopanego kursują z wielu miast Polski, m.in.: EIC Tatry, IC Karłowicz, TLK Małopolska, TLK Karpaty – z Warszawy

Cena za bilet normalny w 2. klasie (EIC Tatry / IC Karłowicz / TLK Małopolska / TLK Karpaty): od ok. 183 zł / od ok. 74 zł / od ok. 89 zł / od ok. 91 zł

Cena za bilet ulgowy w 2. klasie (EIC Tatry / IC Karłowicz / TLK Małopolska / TLK Karpaty): od ok. 115 zł / od ok. 47 zł / od ok. 56 zł / od ok. 57,50 zł

Cena za bilet normalny w 2. klasie (TLK Karpaty / REGIO Kasprowy / IC Karłowicz / EIC Tatry / TLK Małopolska): od ok. 33 zł / od ok. 22,50 zł / od ok. 33 zł / od ok. 55,25 zł / od ok. 33 zł

Cena za bilet ulgowy w 2. klasie (TLK Karpaty / REGIO Kasprowy / IC Karłowicz / EIC Tatry / TLK Małopolska): od ok. 21 zł / od ok. 15 zł / od ok. 21 zł / od ok. 35 zł / od ok. / od ok. 21 zł

Cena za bilet normalny w 2. klasie (TLK Małopolska / IC Witkacy / TLK Karpaty): od ok. 113 zł / od ok. 111 zł / od ok. 113 zł

Cena za bilet ulgowy w 2. klasie (TLK Małopolska / IC Witkacy / TLK Karpaty): od ok. 71 zł / od ok. 70 zł / od ok. 71 zł

Cena za bilet normalny w 2. klasie (IC Halny / IC Witkacy): od ok. 86 zł / od ok. 98 zł

Cena za bilet ulgowy w 2. klasie (IC Halny / IC Witkacy): od ok. 54 zł / od ok. 62 zł

Cena za bilet normalny w 2. klasie: od ok. 70 zł

Cena za bilet ulgowy w 2. klasie: od ok. 44 zł

Cena za bilet normalny w 2. klasie: od ok. 106 zł

Cena za bilet ulgowy w 2. klasie: od ok. 67 zł

Warto pamiętać, że ceny biletów mogą na przestrzeni czasu ulegać zmianie i nie mają jednej, stałej stawki. Podane kwoty to przykładowy koszt na koniec stycznia 2023 roku. Z Zakopanego do Białki Tatrzańskiej kursują autobusy i busy – koszt biletu to ok. 10 złotych. Za przejazd pociągiem TLK Małopolska w obie strony (z Trójmiasta) 4-osobowa rodzina musiałaby zapłacić ok. 736 zł. Do tego należy dodać koszt transportu do Białki Tatrzańskiej (80 zł w obie strony), co daje razem 816 zł. Podróż samochodem z tej samej lokalizacji to koszt ok. 660 zł (z uwzględnieniem ciężaru pasażerów), co daje różnicę aż 156 złotych. Większość wyciągów jest objęta jednym karnetem – Tatry Super Ski. Tomasz Mateusiak / Polska Press / Archiwum Zobacz też: Ferie z dziećmi w Zakopanem: cena 5-dniowego wyjazdu zadziwia. Ile zapłacimy za zimowy wypoczynek pod Tatrami? Skipassy, atrakcje

Noclegi w Białce Tatrzańskiej – ceny

Położenie Białki Tatrzańskiej sprawia, że jest ona miejscem chętnie wybieranym przez miłośników gór. Skryta tuż obok Tatr Bielskich i jednego z najpopularniejszych kurortów – Zakopanego – stanowi świetną bazę wypadową do szaleństwa na stokach lub tętniącego życiem miasta. Ile za nocleg podczas ferii zapłaci 4-osobowa rodzina?

Pokój w pensjonacie / apartament – od ok. 342 do ok. 800 zł

Hotel 3-gwiazdkowy – od ok. 1000 zł do ok. 1350 zł (taniej w okolicznych miejscowościach, np. Murzasichle – 678 zł)

Hotel 4-gwiazdkowy – od ok. 1492 zł do ok. 3184 zł

Kamery i pogoda w Białce Tatrzańskiej

Wybierając się w góry zawsze warto pamiętać o tym, że są tak samo piękne, jak i niebezpieczne – z tego powodu przed każdą wędrówką (oraz w jej trakcie) należy sprawdzić prognozę pogody na dany dzień. Kamery zamontowane w kilku miejscach, m.in.:

Ośrodku Narciarskim Kotelnica Białczańska,

na Jankulakowskim Wierchu

czy stacji „Pasieka Express” pozwalają ocenić wiarygodność zapowiadanych zjawisk pogodowych. Obraz możecie oglądać na żywo na stronie internetowej ośrodka.

Białka Tatrzańska: atrakcje. Jak spędzić czas wolny?

Białka Tatrzańska nie jest co prawda kurortem na miarę Zakopanego, co dla wielu może być ogromną zaletą. Zlokalizowane w niej atrakcje są wszystkim, czego potrzeba w tej części Polski. Jak ciekawie spędzić czas wolny w tej niewielkiej miejscowości?

Kościół pw. św. Szymona i Judy Tadeusza

Podczas pobytu w Białce Tatrzańskiej zdecydowanie warto zobaczyć jej najcenniejszy zabytek, czyli drewnianą świątynię leżącą na Szlaku Architektury Drewnianej. Wnętrze wzniesionego ok. 1700 roku budynku utrzymane jest w stylu barokowym i barokowo-klasycystycznym. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że otoczenie kościoła również nie należy do najmłodszych – rosnące wokół budynku lipy są zabytkami przyrody.

Po wybudowaniu nowej parafii w kościele przestano odprawiać msze – obecnie w wyremontowanej świątyni mieści się wystawa rękodzieła ludowego (wstęp bezpłatny). W Białce Tatrzańskiej znajdziecie wszystko, czego potrzeba do pełnego relaksu z dala od obleganego kurortu – piękne krajobrazy, liczne wyciągi narciarskie, tradycyjne karczmy i termy. Sprawdziliśmy atrakcje i ceny w Białce Tatrzańskiej – czy warto wypoczywać niedaleko Zakopanego? Ile to kosztuje? Wojciech Matusik / Polska Press / Archiwum

Białka Tatrzańska – ośrodki narciarskie, skipassy i cennik

Ten ośrodek narciarski w Białce Tatrzańskiej to ulubione miejsce na zimowy wypoczynek turystów – znajduje się tam aż 14 kilometrów różnorodnych tras narciarskich oraz kilkanaście kilometrów tras biegowych. Ci, którzy nie posiadają swojego sprzętu mogą skorzystać z wypożyczalni – w obrębie ośrodka mieści się także kilka karczm z pysznym, regionalnym jedzeniem.

Trasy narciarskie

Pełna lista tras narciarskich oraz biegowych znajduje się na stronie internetowej ośrodka. Wypożyczenie sprzętu: cennik

Przykładowe ceny obowiązujące w tamtejszych wypożyczalniach: Narty: komplet (2 godziny / 1 dzień / 7 dni) – 30 zł / 60 zł / 395 zł

Snowboard: komplet (2 godziny / 1 dzień / 7 dni) – 30 zł / 60 zł / 395 zł

Kijki (2 godziny / 1 dzień / 7 dni) – 5 zł / 6 zł / 42 zł

Buty (2 godziny / 1 dzień / 7 dni) – 15 zł / 18 zł / 220 zł Wyciągi w Białce Tatrzańskiej Ferie w Białce Tatrzańskiej spodobają się przede wszystkim tym, których męczy zatłoczone Zakopane. Anna Kaczmarz / Polska Press / Archiwum W Białce Tatrzańskiej funkcjonuje ok. 20 wyciągów narciarskich (w tym 8 krzesełkowych). Zlokalizowane są m.in na stacjach lub w ośrodkach:

„Kaniówka”

„Kotelnica Białczańska”

„U Kuruca”

„Bania” Większość wyciągów jest objęta jednym karnetem – Tatry Super Ski (można z niego korzystać także na niektórych wyciągach okolicznych miejscowości). Cena jednego karnetu zależy od sezonu i ilości dni, w których ma być ważny karnet. Ile za korzystanie z białczańskich wyciągów trzeba będzie zapłacić w ferie 2023 roku? Czas ferii zaliczany jest do sezonu wysokiego, który potrwa do 12 marca 2023 roku. Koszt zakupu karnetu w tym okresie to: 1 dzień (normalny / ulgowy) – 155 zł / 145 zł

4 dni (normalny / ulgowy) – 545 zł / 505 zł

5 dni (normalny / ulgowy ) – 660 zł / 610 zł

7 dni (normalny / ulgowy) – 870 zł / 800 zł

14 dni (normalny / ulgowy ) – 1699 zł / 1500 zł

Termy w Białce Tatrzańskiej – ile kosztuje wejście?

W zależności od pory dnia i konkretnej strefy, ceny biletów w termach wstępu mogą się od siebie różnić. Anna Kaczmarz / Polska Press / Archiwum Na terenie miejscowości znajdują się także termy. Tamtejsza woda wspaniale relaksuje i przyczynia się do szybszej regeneracji mięśni po wysiłku na stoku. Obiekt podzielony jest na dwie strefy – zabawy i relaksu. W pierwszej mieści się wszystko to, o czym mogliby pomarzyć najmłodsi goście – zjeżdżalnie, karuzele wodne, armatki, wodospad, a nawet grotę z gejzerem. W drugiej strefie – korzystając z m.in. z sauny czy jacuzzi – odnajdą się raczej ci, którzy preferują wypoczynek w ciszy i spokoju. W termach honorowany jest bon turystyczny.

Cennik i godziny otwarcia

Bilety łączone (Strefa Zabawy, Relaksu i Saunarium) Normalny (3,5 godziny / cały dzień) – 149 zł / 189 zł

Dzieci do wzrostu 104 cm (3,5 godziny / cały dzień) – 1 zł

Seniorzy (3,5 godziny / cały dzień) – 139 zł / 179 zł W zależności od pory dnia i konkretnej strefy, ceny biletów wstępu mogą się od siebie różnić – pełen zakres cen dostępny jest na stronie internetowej term „Bania”.

Ferie z dziećmi w Białce Tatrzańskiej. Ile zapłacimy za najciekawsze atrakcje?

Kurort, chociaż mniej zatłoczony od Zakopanego, może pochwalić się kilkoma atrakcjami dla dzieci, które sprawią im dużo frajdy. Oprócz wizyty w termach czy jazdy na nartach, opiekunowie mogą udać się z maluchami na lodowisko (bilet normalny / ulgowy – 30 / 25 zł + łyżwy i kask: 30 zł od osoby) lub udać się do pobliskiego Zakopanego.

Podsumowanie – czy za ferie w Białce Tatrzańskiej zapłacimy mniej niż w Zakopanem?

Za 5-dniowy wypoczynek w Białce Tatrzańskiej podczas ferii 4-osobowa rodzina (chcąca spędzić czas aktywnie, np. zjeżdżać na nartach) będzie musiała zapłacić ok:

transport (np. samochodem z Trójmiasta) – ok. 660 zł

nocleg (5 nocy w obiekcie o średnim standardzie w Białce) – ok. 2000 zł,

skipassy na 5-dniowe dla całej rodziny: 2540 zł

wstęp do term na 3,5 godziny – ok. 596 zł,

jedzenie – ok. 600 zł,

dodatkowe wydatki (pamiątki, atrakcje w okolicach) – ok. 200 zł,

razem: 6596 zł Za podobny wypad do zimowej stolicy Polski trzeba zapłacić ok. 7700 zł, czyli ok. 1100 zł więcej niż w Białce Tatrzańskiej. Należy jednak pamiętać, że jeśli postanowimy wybrać się z Białki także do Zakopanego i skorzystać z tamtejszych atrakcji (np. wjazdu na Kasprowy Wierch czy na Gubałówkę), całkowity koszt wypoczynku w Białce oczywiście również wzrośnie. Dla porównania, za podobną kwotę (7296 zł) można polecieć na 7 dni całą rodziną na Riwierę Turecką – w cenę wliczone są przeloty dla wszystkich oraz wyżywienie w wariancie all inclusive.

