Bezpłatne badania prostaty w Biskupcu z uznanym urologiem dr Purpurowiczem

Dr. Zbigniew Purpurowicz, ceniony specjalista w dziedzinie urologii, oferuje swoje usługi w ramach akcji społecznej mającej na celu popularyzację profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób prostaty.

Wojciech Szymaniak

Badania odbędą się w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza, w godzinach 10:00-14:00. Dr. Purpurowicz zapewnia, że każdy pacjent zostanie obsłużony, a badania potrwają do ostatniego zgłoszenia, więc nie ma potrzeby spieszyć się.

To wyjątkowa okazja, aby skorzystać z profesjonalnej oceny stanu zdrowia prostaty bez żadnych kosztów. Dr. Purpurowicz zachęca wszystkich chętnych panów do udziału w tych bezcennych badaniach, które mogą przyczynić się do wczesnego wykrycia ewentualnych problemów i skuteczniejszego leczenia.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Biskupca i okolic na tę inicjatywę, która ma na celu poprawę zdrowia i jakości życia mężczyzn. Nie zaniedbuj swojego zdrowia - przyjdź na bezpłatne badania prostaty.