Bezkonkurencyjna sałatka z jajek z buraczkami, idealna na Wielkanoc. Zobacz przepis. Zrobisz ją w kilka minut, a goście będą zachwyceni

Sałatki na Wielkanoc: z jajek, ziemniaczana i inne

Planując potrawy na święta warto pomyśleć o smacznych i zdrowych sałatkach, których przygotowanie nie wymaga długiego siekania i krojenia warzyw. Mogą to być zarówno lekkie sałatki z winegretem lub oliwą z oliwek, jak i bardziej sycące, z jogurtem naturalnym lub majonezem.

Przed nami święta wielkanocne 2022. To czas refleksji, spotkań z bliskimi i wspólnych posiłków.

Sałatki idealne na święta wielkanocne:

Mamy dla Ciebie przepis na pyszną, zdrową i sycącą sałatkę jajeczną z buraczkami. Jej przygotowanie jest bardzo proste i szybkie. Proponujemy doprawić całość majonezem i musztardą. Jeśli jednak chcesz, by potrawa była lżejsza, to możesz pominąć majonez i dodać do sałatki jogurt naturalny albo np. sojonez, jeśli jesteś na wegańskiej diecie..