Bezdzietne z wyboru – gwiazdy, które świadomie podjęły decyzję o braku dzieci

Polska, to kraj, który poprzez edukację, politykę czy media, promuje tradycyjne wartości rodzinne, w których pojawiają się dzieci. Taki przekaz sprawia, że osoby, które świadomie rezygnują z rodzicielstwa, mogą poczuć, że są stawiane w negatywnym świetle. W krajach zachodnich o wiele łatwiej jest się przyznać do świadomego wyboru nieposiadania dzieci. Otwarcie mówi o tym wiele gwiazd.

Przyczyn decyzji o braku dzieci może być bardzo dużo. Do niedawna o bezdzietności mówiło się głównie w kontekście bezpłodności. Dzisiaj jest inaczej – jest to raczej świadomy wybór kobiet i ich priorytetów, jakimi kierują się w swoim życiu. Część z nich stawia na karierę, inne boją się zmiany trybu życia lub trudów macierzyństwa z powodu braku partnera, pozostała część po prostu nie czuje instynktu macierzyńskiego.

Temat bezdzietności z wyboru powrócił, kiedy to Ewa Chodakowska – idolka wielu młodych kobiet przyznała się do tego, a Aleksandra Kwaśniewska, od której od dawna oczekuje się „radosnej” nowiny, apeluje o wzajemny szacunek i nienegowanie tych kobiet, które nie chcą mieć dzieci.

Ewa Chodakowska „Nie czuje powołania”

Ewa Chodakowska to trenerka, która jest inspiracją dla wielu Polek. Jednak ostatnio wylała się na nią ogromna fala hejtu, a to za sprawą przyznania się do tego, że nie chce mieć dzieci. Najgorsze jest to, że głównie krytykowały ją inne kobiety. Zadowolenia nie kryła także jej mama, która liczyła na to, że zostanie kiedyś babcią.