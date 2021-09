Bezdzietne z wyboru. Chodakowska: "Usłyszałam, że umrę w samotności"

Przyczyn decyzji o braku dzieci może być bardzo dużo. Do niedawna o bezdzietności mówiło się głównie w kontekście bezpłodności. Dzisiaj jest inaczej – to raczej świadomy wybór kobiet i ich priorytetów, jakimi kierują się w swoim życiu. Część z nich stawia na karierę, inne boją się zmiany trybu życia lub trudów macierzyństwa z powodu braku partnera, pozostała część po prostu nie czuje instynktu macierzyńskiego.

Ewa Chodakowska: „Nie czuję powołania”

Oprócz słów wsparcia i zrozumienia, wylała się na nią również ogromna fala hejtu. Najgorsze jest to, że głównie krytykowały ją inne kobiety. Ewa Chodakowska przyznała, że decyzję o nieposiadaniu dzieci podjęła wspólnie z mężem już dawno temu, ale do tej pory oficjalnie o tym nie mówiła. Dzisiaj trenerka wyjaśnia, że nie czuje powołania do macierzyństwa, a widok jej mamy, która poświęcała się dla dzieci, zatracając siebie, mógł mieć istotny wpływ na jej decyzję. To nie oznacza, że Chodakowska neguje kobiety, które decydują się na dziecko, wręcz przeciwnie – podziwia je.