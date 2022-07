Berlin na weekend. Ile kosztuje krótka wycieczka dla dwóch osób do stolicy Niemiec? Ceny dojazdu, noclegu, i wyżywienia, najlepsze atrakcje Emil Hoff

Wieża Telewizyjna w Berlinie to podwójna atrakcja: można oglądać miasto z punktu widokowego lub z okna podniebnej restauracji, przy posiłku. bluejayphoto, iStock / Getty Images Plus Zobacz galerię (9 zdjęć)

Wakacje w pełni, a jeśli planujecie tego lata krótki weekendowy wypad w jakieś interesujące miejsce, pomyślcie o Berlinie. Stolica Niemiec jest pełna atrakcji, od muzeów po loty balonem, a dwudniowa wycieczka wcale nie musi dużo kosztować. Sprawdziliśmy dla Was ceny dojazdu do Berlina, noclegu w mieście, wyżywienia i wstępu do najważniejszych atrakcji. Przekonajcie się, ile może kosztować weekend w Berlinie w sierpniu 2022 i co warto zobaczyć w stolicy Niemiec.