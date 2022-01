Benzoesan sodu, glutaminian sodu i aspartam. Jakie dodatki do żywności na co dzień goszczą w naszej kuchni?

Wiele nazw na etykiecie kojarzy się z chemią. Czy rzeczywiście dodatki, często o dziwnych nazwach, niosą ze sobą szkodliwość?

- Dodatki do żywności nie mogą zagrażać zdrowiu konsumentów, bo ustanowienie dopuszczalnych dawek jest tak zorganizowane, że nawet przy maksymalnym dopuszczalnym dziennym spożyciu ze wszystkich rodzajów pożywienia nie może dojść do kumulacji substancji powyżej bezpiecznego poziomu. System bezpieczeństwa jest oparty na bardzo dużym marginesie bezpieczeństwa. Każda dawka uznana za bezpieczną jest dodatkowo dzielona przez 100 i ten poziom uznaje się za dopuszczalny. W praktyce oznacza to, że aby przekroczyć bezpieczny poziom pobrania benzoesanu sodu z napojów, powinniśmy wypić około 10 tys. litrów w ciągu jednego dnia, co jest zupełnie niemożliwe – przekonuje Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.