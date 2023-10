Benidorm to raj dla wczasowiczów. Najlepsze atrakcje popularnego hiszpańskiego kurortu: plaże, parki rozrywki i nie tylko

Benidorm – popularny hiszpański kurort

Benidorm to jedno z najsłynniejszych miejsc w Hiszpanii, znane ze swoich plaż, wieżowców i niekończącej się imprezy. Zlokalizowane na wschodnim wybrzeżu Hiszpanii, w sercu Costa Blanca, to miejsce przyciąga turystów z całego świata. Poznaj najlepsze atrakcje, które sprawiają, że Benidorm to doskonałe miejsce na wakacje.

Najlepsze atrakcje w Benidorm

To świetne atrakcje dla całej rodziny. Terra Mítica to park tematyczny z rozbudowanymi atrakcjami i widowiskami, Aqualandia to jeden z największych parków wodnych w Europie, a Mundomar to park morski, gdzie możesz obcować z fascynującymi morskimi stworzeniami.