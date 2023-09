Beata Szydło na zamku w Ostródzie: Polska racja stanu nad błędami politycznymi (wideo)

Podczas prawie dwugodzinnego spotkania poruszono wiele ważnych wątków z aktualnej polityki zarówno zagranicznej, jak i krajowej. Beata Szydło przypomniała uczestnikom wydarzenia, sprzed 7 lat, gdy Andrzej Duda został kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta, nikt nie dawał im szans na zwycięstwo. Jednak dzięki zaangażowaniu i determinacji, spotkanie po spotkaniu, udało się zyskać poparcie społeczeństwa, co zaowocowało wyborem Andrzeja Dudy na prezydenta Polski. Szydło podkreśliła, że to zaufanie Polaków jest teraz niezbędne, aby kontynuować prace na rzecz dobra kraju.

Nie dajcie sobie państwo wmówić, że to referendum, które odbędzie się w tym samym czasie, co wybory nie ma znaczenia. Ono ma znaczenie fundamentalne, i żaden Tusk unieważnić go nie zdoła

- dodała Beata Szydo.

Po zakończeniu spotkania, liczni uczestnicy nie mogli oprzeć się chwili, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z byłą premier Beatą Szydło. Wydarzenie to stanowiło okazję do bezpośredniego kontaktu z jedną z czołowych postaci polskiej polityki oraz do wyrażenia swojego wsparcia dla Zjednoczonej Prawicy i jej kandydatów do parlamentu.

Spotkanie to pozostawiło po sobie nie tylko wrażenie zaangażowania politycznego, ale także mobilizację społeczeństwa do aktywnego udziału w nadchodzących wyborach, które z pewnością będą miały istotny wpływ na przyszłość Polski.