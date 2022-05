Bazyliszka, boska królowa przypraw. Sprawdź przepis na pesto z bazylii oraz właściwości i zastosowanie zioła

Bazylia, zwana też bazyliszką, bazylkiem ogrodowym albo bazylią wonną, to zioło najczęściej dodawane do pomidorów, makaronu i dań kuchni włoskiej. W dawnych czasach uznawana była za roślinę zesłaną przez bogów. W tradycji chrześcijańskiej uważano, że bazylia rosła przy grocie zmartwychwstania Chrystusa, dlatego ozdabiano nią ołtarze. Sprawdziliśmy, jakie właściwości i zastosowanie ma bazylia. Sprawdź też przepis, jak zrobić wyśmienite, domowe pesto z aromatycznej, boskiej bazyliszki.

Czym jest bazylia?

Bazylia pospolita, nazywana również bazylkiem ogrodowym, bazyliszką polską albo balsamem wonnym, jest rośliną jednoroczną z rodziny jasnotowatych. Pochodzi najprawdopodobniej z Indii. W dużych ilościach spotkać ją można w Ameryce Południowej. Najtrudniej chyba wyobrazić sobie jednak bez bazylii kuchnię włoską, bo zioło to jest jej znakiem rozpoznawczym. Bazylia, poza walorami kulinarnymi, doceniana jest za swoje właściwości lecznicze, ma też zastosowanie w kosmetyce. W starożytnej Grecji tworzono z niej perfumy i aromatyzowano mydła na dworach królewskich.

Świeża bazylia a wierzenia ludowe

Bazylia – właściwości zdrowotne

Bazylia jest doceniana w ziołolecznictwie. Cenny olejek eteryczny poza zapachem sprzyja:

poprawie trawienia,

pobudza wydzielanie soków żołądkowych,

działa przeciwzapalnie,

przeciwbakteryjnie. W domach olejek bazyliowy używany jest także do odstraszania owadów, w tym much i komarów. Co ciekawe, w sklepach można dostać nawet miód bazyliowy. Szczególnie pomocny przy rekonwalescencji po przeziębieniach. Bazylia jest też źródłem między innymi witamin A, E, C, witamin z grupy B i kwasu foliowego.

Bazylia a dieta w ciąży

Wiele kobiet w ciąży zastanawia się, czy bazylia nie jest dla nich szkodliwa. Najczęściej poleca się indywidualne sprawdzenie, czy przyszła mama nie ma alergii lub innych reakcji niepożądanych związanych z tą przyprawą. Warto spytać o to swojego lekarza.

Bazylia – zastosowanie aromatycznego zioła

Bazylia jako przyprawa na stałe rozgościła się w kuchni włoskiej. Daniem, które często ozdabia się świeżą bazylią, jest pizza margherita.

Składa się ona z:

sosu pomidorowego,

mozzarelli,

świeżej bazylii. Wypróbuj doskonały przepis na ciasto do pizzy. Bazylia to także składnik marynaty do mięs, można nią aromatyzować oleje, oliwy z oliwek i octy. Z bazylią można także przygotowywać sosy jogurtowe. Tradycyjnie bazylia jest łączona z pomidorami. Na przykład w postaci sałatek i bruschetty (włoskich grzanek podawanych z oliwą i posiekanymi pomidorami z czosnkiem i bazylią). Poza tym bazylia jest też używana w cukiernictwie. Świetnie łączy się z cytryną i malinami tworząc orzeźwiające w smaku lody i kremy do tortów.

Jak zrobić pesto z bazylii?

Tradycyjna kuchnia włoska nie może obyć się bez pesto z bazylii. Wiele osób nie wyobraża sobie obiadu bez makaronu z hojną porcją pesto na bazie liści bazylii, orzechów pinii i sera parmezan. W polskiej odmianie bazylię łączy się z orzechami włoskimi i twardego sera typu bursztyn. Gotowe pesto warto dodawać do zapiekanek, dań z ryżu i grzanek. Podpowiadamy, jak zrobić proste pesto z bazylii.

Przepis na pesto z bazylii Podstawowa wersja pesto składa się z bazylii, czosnku, orzechów, sera parmezan i oliwy z oliwek. pixabay.com/blandinejoannic Składniki: 1 pęczek świeżej bazylii (z doniczki lub ogrodu),

40 g orzechów piniowych lub orzechów włoskich

2 ząbki czosnku,

10 g sera parmezan lub innego twardego typu bursztyn,

40 ml oleju

sól, pieprz do smaku Przygotowanie: Bazylię odcinamy nożem w całości (liście i łodyżkę). Zioła umieszczamy w blenderze i dodajemy obrany czosnek. Orzechy należy uprażyć na suchej patelni, aż nabiorą złoto-brązowego koloru i zaczną intensywnie pachnieć. Następnie do blendera z bazylią i czosnkiem należy dołożyć uprażone orzechy i starty ser. Wszystkie składniki mieszamy z olejem do uzyskania gładkiej masy. Gotowe pesto trzeba przełożyć do szklanego, czystego pojemnika.

