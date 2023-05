Bartłomiej Lipiński opuszcza zespół Indykpol AZS Olsztyn

Po roku spędzonym w stolicy Warmii i Mazur, Bartłomiej Lipiński odchodzi z Indykpolu AZS Olsztyn.

Bartłomiej Lipiński dołączył do Indykpolu AZS Olsztyn rok temu jako jedna z kluczowych postaci Trefla Gdańsk. Choć jego początek w nowym zespole był obiecujący, wkrótce stracił miejsce w podstawowej szóstce. W drugiej połowie sezonu Lipiński musiał przyzwyczaić się do roli rezerwowego i niestety nie potrafił wykorzystać swoich szans na boisku, co uniemożliwiło mu powrót do pierwszej drużyny.

Po zakończeniu sezonu 2022/2023 Bartłomiej Lipiński żegna się z Olsztynem.

Fot. indykpolazs.pl