Bardo: miasto cudów. Najciekawsze atrakcje i zabytki Barda, źródło Maryi, spływ pontonowy, szlaki piesze i trasy rowerowe w Górach Bardzkich Emil Hoff

Bardo to ukryty skarb Dolnego Śląska. Można tu znaleźć wspaniałe zabytki, czyniącą cuda figurę Maryi, uzdrawiające źródełko, jedne z najlepszych tras rowerowych w Polsce, a do tego spektakularny Przełom Bardzki ze spływami pontonowymi. Przedstawiamy przewodnik po Bardzie i jego atrakcjach.

Bardo to klejnot Gór Bardzkich, urokliwa miejscowość pełna niezwykłych atrakcji. Znajdziecie tu cudowną figurkę Madonny, piękny kamienny most, spektakularną bazylikę, a przede wszystkim niepowtarzalny Przełom Bardzki, najpiękniejszy odcinek doliny Nysy Kłodzkiej, który można pokonać na pontonie lub kajakiem. Przedstawiamy przewodnik turystyczny po Bardzie i jego atrakcjach: co warto obejrzeć, jak dojechać, które trasy piesze i ścieżki rowerowe wybrać na weekendową wycieczkę?