Barbados: najciekawsze atrakcje rajskiej wyspy na zimę 2021/2022. Ceny wycieczek, obostrzenia COVID, informacje praktyczne

Barbados: wakacje na rajskiej wyspie w cieniu kolonializmu

Wyspa Barbados została skolonizowana przez Brytyjczyków w 1625 r. i od tego czasu aż do 1966 r. pozostawała brytyjską kolonią. Przez pierwsze 200 lat istnienia kolonia nie miała chwalebnej historii. Do poł. XIX w. na Barbados sprowadzono ok. 600 tys. niewolników z Afryki do pracy na plantacjach trzciny cukrowej, bawełny i tytoniu. Melasę wykorzystywano do produkcji rumu – to właśnie Barbados uchodzi za miejsce narodzin tego trunku.

W 1966 r. Barbados uzyskał niepodległość, pozostawał jednak w unii personalnej z Wielką Brytanią. Formalnie monarchą była dotąd Elżbieta II, reprezentowana przez generalnego gubernatora, ale realna władza należała do premiera.