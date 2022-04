Baranek Wielkanocny Siostry Anastazji. Ten przepis będzie hitem świątecznego stołu

Co symbolizuje baranek wielkanocny?

Co symbolizuje baranek wielkanocny?

Baranek wielkanocny ma głębokie znaczenie chrześcijańskie. Jednym z symboli Jezusa Chrystusa jest baranek. Nawiązuje to do ofiary składanej Bogu w Starym Testamencie i ofiary, jaką poniósł Jezus za odkupienie grzechów ludzi i zwyciężenie zła dobrem. To wszystko sprawia, że na stole stawiamy figurki baranka wielkanocnego wykonane z:

masła,

cukru,

ciasta drożdżowego,

lub ciasta ucieranego.