Bali: nowy kodeks karny Indonezji uderzy w turystów. Obrońcy praw człowieka są oburzeni. Czego zakazano?

Zakaz seksu to kolejny kryzys turystyki na Bali?

Bali i cała Indonezja wprowadza nowe zakazy

Nie wszyscy są jednak tak entuzjastycznie nastawieni do nowego kodeksu karnego Indonezji. Wśród zapisów znajduje się nie tylko zakaz krytyki prezydenta i państwowej ideologii, apostazji i propagowania antykoncepcji, ale też – na co uwagę zwracają światowe media – seksu pozamałżeńskiego. Za współżycie bez ważnego ślubu na terenie Indonezji, także słynnej wakacyjnej wyspy Bali, grozić będą kary do jednego roku pozbawienia wolności.

6 grudnia 2022 parlament Indonezji uchwalił przyjęcie nowego kodeksu karnego. Dokument liczy 200 stron, mieszczących ok. 600 artykułów. Jak twierdzi Yasonna Laoly, indonezyjski minister ds. sprawiedliwości i praw człowieka, nowy kodeks karny to wielki sukces: Indonezja wreszcie porzuca swoje stare przepisy, odziedziczone po czasach kolonialnych.

„To wielki krok w tył”. Obrońcy praw człowieka komentują nowe prawo Indonezji

Nowy kodeks karny miał pierwotnie wejść w życie w 2019 r., ale protesty, głównie studentów, spowodowały wstrzymanie głosowania i wznowienie prac. Obrońcy praw człowieka w Indonezji mówią jednak, że przegłosowany we wtorek 6 grudnia 2022 kodeks niewiele różni się od wersji, która wzbudziła tyle gwałtownych kontrowersji. Zapowiadają kolejne protesty w Dżakarcie, stolicy kraju, i akcje sądowe, mające na celu podważenie legalność dokumentu.

- To wielki krok w tył dla kraju, który chciał przecież uchodzić za nowoczesne, otwarte państwo muzułmańskie – mówi w rozmowie z BBC Elaine Pearson, dyrektor organizacji Human Rights Watch Asia.

Wielu polityków, członków organizacji pozarządowych i samych Indonezyjczyków nie wierzyło do samego końca, że nowy kodeks karny zostanie przegłosowany. Debaty toczyły się bez większych postępów od lat. Teraz jednak wiele wskazuje na to, że prezydent Indonezji, Yoko Widodo, postanowił przeforsować ustawę, by zyskać poparcie konserwatywnych środowisk muzułmańskich.

Indonezja jest teoretycznie państwem religijnym, ale spośród 270 milionów jej mieszkańców ogromną większość (ok. 250 milionów) stanowią muzułmanie. Sam Widodo wywodzi się ze środowisk o raczej liberalnym podejściu do religii, ale polityczna potrzeba pchnęła go w ramiona bardziej zdeterminowanych wyznawców islamu.

Indonezja uchodziła dotąd za turystyczny raj, zwłaszcza malownicza, gościnna wyspa Bali z jej niezwykłą przyrodą, plażami i maczną kuchnią.

